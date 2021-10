iPhone 14 : la puce A16 devrait rater la gravure en 3 nm

Depuis plusieurs années, Apple demande à son partenaire TSMC qui fabrique les puces de l'iPhone, de l'iPad... De réduire au maximum la taille de la gravure. Le géant californien vise le 3 nm pour obtenir une puce moins énergivore et encore plus performante. Malheureusement, les avancées dans ce domaine n'arrivent pas toujours aussi vite que le veut Apple !

Du 5 nm ou 4 nm, mais pas de 3 nm en vue pour la puce A16

Comme tous les ans, Apple devrait upgrader les performances de ses futurs iPhone, cette étape cruciale et très attendue par les clients passera par l'arrivée d'une nouvelle puce qui s'appellera probablement la puce A16.

Selon un rapport de SemiAnalysis, TSMC ne serait toujours pas capable de proposer une puce en 3 nanomètres pour 2022, malgré la demande insistante d'Apple.



L'analyste derrière cette révélation explique que le partenaire d'Apple ne maîtrise pas encore cette gravure qui s'avère être trop délicate et risquée. Pour passer à une production de masse, il est indispensable de s'assurer que le taux d'échec de production est au plus bas, le but n'étant pas de faire plus de perte que de livraison.

Cependant, soyons rassurés d'une chose... TSMC n'abandonne pas et compte bien rapidement satisfaire la demande d'Apple pour des puces en gravure 3nm.

À l'heure actuelle, l'entreprise taïwanaise continue des petites productions de test visant à améliorer les procédures et les techniques utilisées pour la fabrication des futures puces 3 nm.



Le rapport d'analyse dévoile également la future organisation à venir pour TSMC, d'après les informations recueillies, l'entreprise pourrait officiellement lancer la fabrication de la puce 3 nm dès le second semestre de 2022. Évidemment, cela est sous condition que les tests en cours se réalisent convenablement.

Dr. C. C. Wei, le PDG de TSMC a déclaré :

Environ 3 à 4 mois est un retard par rapport à 5 nanomètres. Oui, la technologie à 3 nanomètres est en fait très compliquée et tant dans la technologie de traitement que dans la conception du produit des clients. Nous travaillons donc avec un client, et finalement, nous avons décidé de prendre de l'ampleur au second semestre de l'année prochaine.

Une production trop tardive pour inclure une puce A16 en 3 nm

Déception pour Apple, le calendrier de TSMC va être trop juste pour correspondre à celui du lancement des iPhone 14.

Le début de la grosse production se fera au second semestre de l'année prochaine, mais pour que la puce soit insérée dans le nouvel iPhone, il est nécessaire que celle-ci soit prête vers le mois d'avril (au plus tard mai).



Ce délai d'écart est probablement présent pour s'assurer que tout fonctionne bien et vérifier si la puce avec la nouvelle gravure répond bien aux exigences qualité d'Apple.

Une situation tout à fait logique puisqu'il est inconcevable de commander des millions de puces avec une nouvelle gravure qui fraîchement maîtrisée, le risque est bien trop important.



Finalement, la gravure 3 nm et tous ses avantages qu'elle apporte pourrait être disponible qu'à partir de l'iPhone 15 qui sortira en 2023, il y a peut-être une chance de voir cette nouvelle puce dans l'un des iPad Pro qui sortira en fin d'année prochaine.