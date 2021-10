Demain sur Veepee : profitez de 6 mois d'abonnement offert au Pass Uber Eats

Comme des millions de Français chaque année, vous avez peut-être succombé aux joies de la livraison de repas à domicile. Il faut dire que le procédé est tellement simple, on prend son iPhone, on ouvre l'application, on choisit ce qu'on commande et 30 minutes plus tard on a le livreur devant notre porte !

Le Pass Uber Eats offert pendant 6 mois sans engagement

Sur le marché de la livraison de repas, on retrouve deux géants : Uber Eats et Deliveroo, tous les deux proposent un grand choix de restaurants, une grande diversité de cuisine et... un abonnement à renouvellement mensuel pour vous offrir les frais de livraison et des promotions exceptionnelles sur vos commandes.

Ce pas qu'on retrouve sur les deux apps de livraison de repas permet de fidéliser les clients qui sont moins tentés à aller voir la concurrence comme ils ont des avantages spécifiques sur l'application.



S'il n'est pas toujours facile de vendre un pass à environ 6€/mois pour des livraisons de repas, chez Uber Eats on préfère vous faire tester tous les avantages qu'apporte l'abonnement plutôt que vous faire de belles promesses quand vous ouvrez l'app.



Dès demain sur le site Veepee (anciennement vente-privée), Uber Eats va proposer son pass offert pendant une durée de 6 mois et sans engagement. Ça sera après votre choix de continuer avec une facturation ou d'annuler l'abonnement.

Comment ça va fonctionner ?

La vente privée inédite commence dès demain à 7h00. Il suffira de se rendre sur l'application Veepee, d'accéder à la vente d'Uber Eats et de demander votre code promotionnel à entrer sur l'application dans l'endroit dédié.

Pour que le code soit accepté par l'application Uber Eats, il y a deux prérequis :

Il ne faut pas avoir de Pass en cours

Il ne faut pas avoir été abonné au Pass

Rappelons quand même qu'il s'agit d'une offre de découverte et non d'un cadeau pour ceux qui ont déjà été conquis par les avantages qu'offre le Pass Uber Eats.

La Veepee sera disponible jusqu'au 15 novembre 2021, sauf si prolongation à la demande de la plateforme de livraison de repas.

Quels sont les avantages quand on commande avec un Pass Uber Eats ?

À la base, le Pass vendu par Uber Eats coûte 5,99€/mois, pour justifier un tel montant qui représente quasiment le coût d'un menu sandwich jambon beurre avec une boisson, l'entreprise a eu l'idée de mettre le paquet sur les arguments :

Frais de livraison offerts pour un minimum de commande de 12€ (même aux heures de forte demande)

pour un minimum de commande de 12€ (même aux heures de forte demande) Aucun engagement , désinscription possible à tout moment

, désinscription possible à tout moment Frais de commande plafonner à 3€ maximum

Des promotions exclusives en fonction de la coopération des restaurants

Tous les restaurants n'accepteront pas les frais de livraison offerts, mais Uber Eats affirme tout de même que 25 000 restaurants partenaires participent au programme (ils ont d'ailleurs un pictogramme en forme de ticket vert pour l'indiquer).



La déception concernant ce Pass Uber Eats, ce sont les frais de service qui sont toujours présents, ils sont plus élevés que chez Deliveroo où on retrouve la plupart du temps des frais à moins de 1€. Il s'agit clairement d'un point faible !



Retrouvez la vente privée demain dès 7h00 sur Veepee

