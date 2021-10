Apple Music : déploiement en cours de 250 playlists d'humeur et d'activité

Julien Russo

C'était l'une des grandes annonces de l'Apple Event Unleashed qui a eu lieu lundi dernier. De nouvelles playlists qui se concentrent sur les humeurs et activités vont débarquer sur Apple Music. Apple avait donné quelques exemples comme une playlist pour le dîner, pour une soirée romantique, pour jouer à des jeux vidéos, pour conduire...

Apple Music Voice Plan va avoir accès à une tonne de playlists

Pour améliorer votre expérience sur Apple Music, le géant californien a eu l'idée de sortir 250 playlists pour être écouté pendant une activité ou suivant votre humeur.

Avec l'abonnement Voice Plan, Siri va pouvoir accéder à cette longue liste de playlists où d'une simple commande vocale, il deviendra possible de dire :

Dis Siri, joue-moi une playlist pour un dîner entre amis

Dis Siri, joue-moi une playlist pour éveiller ma créativité

Dis Siri, joue-moi une playlist pour cuisiner

Dis Siri, joue-moi une playlist pour mes vacances en famille

Dis Siri, joue-moi une playlist pour ma soirée jeux vidéo

Les équipes éditoriales d'Apple Music ont réalisé un travail phénoménal qui a duré plusieurs mois pour apporter des playlists diversifiées qui vous mettront en avant les musiques que vous avez envie d'entendre.

Comme l'a repéré le site MacStories, Apple a commencé aujourd'hui le déploiement des 250 playlists par thématiques aux États-Unis, mais aussi dans le reste des pays où le service de streaming est disponible. Vous l'aurez compris, Apple prépare le terrain pour l'arrivée imminente de Voice Plan.

MacStories a répertorié toutes les nouvelles playlists qui sont déjà accessibles sur Apple Music France. C'est en anglais, mais vous avez juste à traduire la playlist et vous la retrouvez facilement.



On retrouve des playlists comme :

Chanter sous la douche (avec du Britney Spears et Lady Gaga)

Bonne nouvelle !

Se sentir heureux

Mal d'amour

Deuil

Rêver

Se détendre

Se sentir confiant

Positivité

Appuyer sur réinitialiser

Se sentir moi-même

Moment de calme

Au bureau

Productivité

Brainstorming

Séance d'étude

Fête de bureau

Lundi matin

Fête sur la plage

Cocktail

Promenade du matin

Tomber amoureux

Dîner de Thanksgiving

Mariage

Joyeux anniversaire

Jogging

Échauffement

Sports nautiques

Rester en bonne santé

Soirée fille

Dimanche matin

Retour à la maison

Thé du matin

Elles sont très nombreuses et pourront être trouvées en seulement quelques secondes grâce à Siri et Voice Plan.



Pour le moment, Apple n'a pas communiqué la date de disponibilité de son abonnement, la seule information communiquée est que cela arrivera en automne dans les pays suivants : l'Australie, l'Autriche, le Canada, la Chine, la France, l'Allemagne, Hong Kong, l'Inde, l'Irlande, l'Italie, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, l'Espagne, Taïwan, le Royaume-Uni et les États-Unis.