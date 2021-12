Apple Plans : la nouvelle carte en Australie est en cours de déploiement

Avec son application de cartographie Apple Plans, la firme de Cupertino sait qu'elle a encore beaucoup de travail pour arriver au niveau de son concurrent Google Maps. Plus le temps passe et plus les cartes aux quatre coins du monde s'améliorent, après plusieurs évolutions aux États-Unis et en Europe, c'est au tour de l'Australie de profiter de cartes plus détaillées et précises.

Apple Plans évolue en Australie

Quand Apple a lancé son application Apple Plans, les premiers reproches ont directement pointé du doigt le manque de détails, beaucoup de parcs, de routes ou bâtiments n'étaient pas mentionnés dans les cartes.

Aujourd'hui, le géant californien propose en déploiement progressif des cartes 2.0 avec de nombreuses informations, une navigation plus rapide et précise, des vues complètes ainsi que des repères en 3D.



L'Australie est le dernier pays à avoir migré vers cette carte nouvelle génération, d'ailleurs Eddy Cue le vice-président principal des services d'Apple s'en félicite :

Apple Maps est la meilleure façon d'explorer et de naviguer dans le monde, tout en protégeant votre vie privée. Nous sommes ravis d'offrir cette expérience à encore plus d'utilisateurs avec le déploiement d'aujourd'hui en Australie. La carte a été reconstruite de A à Z, avec une meilleure navigation, des détails plus riches, des informations plus précises sur les lieux

Autre bonne nouvelle pour les Australiens et tous les utilisateurs qui souhaitent découvrir ce pays depuis chez eux, c'est l'ajout de fonctionnalités déjà populaires sur les cartes américaines :

Look Around

Share ETA

Le premier est le concurrent de Google Street View, grâce à des images capturées par des voitures d'Apple en circulation dans les grandes villes, on peut facilement avoir l'aperçu d'une rue avec des images réelles en 360 degrés.

En ce qui concerne la deuxième fonctionnalité "Share ETA", il s'agit d'un bouton de partage qui apparait pendant un itinéraire. Vous pouvez partager l'évolution de votre trajet en temps réel avec cinq personnes différentes, cette fonction fait penser à celle qu'on retrouve dans l'application Uber pour prévenir de votre arrivée.

Le destinataire peut suivre le voyage, et Maps les mettra même à jour avec une estimation révisée du moment où le voyageur arrive en cas de retard important.

Les australiens vont pouvoir profiter de Siri Natural Language Guidance

Quand vous choisissez Apple Plans, vous avez la chance d'avoir un super guide pour vous montrer la bonne route à prendre. Oui, on parle de Siri !

Dans les nouvelles cartes déployées, l'assistant vocal possède une voix plus naturelle qui s'éloigne de la voix robotique qu'on a l'habitude d'avoir. Les indications sont améliorées, plus précises et faciles à comprendre. Siri a également de nouveaux atouts, vous avez désormais l'information quand vous approchez de radars, mais aussi des caméras aux feux rouges, Apple affirme que cela ne fonctionne que sur les longs itinéraires.



Les Australiens vont pouvoir interagir avec Siri pendant leur voyage, au lieu de se concentrer sur l'application, il devient possible de signaler à l'oral à Siri un accident ou un élément dangereux qui se trouve sur la route.



