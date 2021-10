Les nouvelles applications : Wynk Widget, IOU, Veil

Voici 4 nouvelles applications tout juste sorties pour nos iPhone et iPad dont Leatherbound, in3D, LinkBin.



La sélection de la semaine vient d'être effectuée par notre équipe, afin de vous proposer les meilleures sorties apps de l'App Store. Bonne découverte et dites-nous quelle nouvelle app vous avez pris !

IOU (App, iPhone, v1.0.2, 11 Mo, iOS 15.0, Eric Agredo)

Vous détestez mettre toute une facture sur votre carte, prendre une photo du reçu, puis calculer ce que chacun vous doit ? Alors IOU est pour vous ! Cette application scanne un reçu pour vous et le détaille. Ensuite, vous pouvez ajouter les personnes de votre groupe et choisir une par une ce qu'elles ont mangé ou bu ! Le résultat final est un total calculé qui inclut le pourboire et la taxe par personne ! Vous n'aurez plus à le faire manuellement en espérant que tout le monde vous paie le bon montant...

Télécharger IOU à 0,99 €