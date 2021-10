macOS 11.6.1 : une mise à jour de sécurité pour les Mac incompatibles avec Monterey

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Alors que la Pomme vient de publier la nouvelle mise à jour majeure pour ses Macs, je parle bien sûr de MacOS 12 Monterey, voilà que la firme pense également à ceux qui possèdent un ordinateur non compatible. Depuis quelques minutes, il est possible de retrouver macOS 11.6.1 au téléchargement pour tous.



Cette version, qui était déjà en test, est désormais disponible pour le grand public et améliore la sécurité des machines.

macOS Big Sur 11.6.1 pour la sécurité des Mac

Une heure après le lancement de la nouvelle grosse update Monterey, Apple vient de publier macOS Big Sur 11.6.1, déjà en version bêta pour les développeurs depuis plusieurs semaines. Selon les notes de publication d'Apple, macOS Big Sur améliore la sécurité de macOS et est recommandé à tous les utilisateurs.

Cette mise à jour est recommandée à tous les utilisateurs. Elle améliore la sécurité de macOS.

Elle peut être téléchargée sur tous les Mac compatibles en utilisant la section Mise à jour logicielle des Préférences Système. Cette update pèse tout de même 2,56 Go, ce qui amène des points d'interrogation sur son contenu...



Cependant, comme la Pomme l'indique dans ses notes, il est fortement conseillé de la faire pour se protéger d'éventuels soucis extérieurs.