TopNotch : l'application macOS qui cache l'encoche des nouveaux MacBook Pro

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Julien Russo

1



Dès demain, il sera possible de récupérer en boutique l'un des MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces qui ont été annoncés il y a tout juste une semaine. Si les deux nouveaux MacBook ont des arguments de choc comme la puce M1 Pro et M1 Max ou encore l'écran ProMotion 120 Hz, il y a quand même une certaine inquiétude concernant l'intégration de l'encoche.

Une application macOS qui donne la sensation qu'il n'y a pas d'encoche

Si vous êtes dans l'écosystème Apple depuis de nombreuses années, l'encoche ne vous choque probablement plus, elle est même une signature qui démarque les produits Apple des concurrents. Cependant, l'encoche on y est habitué sur un iPhone, mais certainement pas sur un MacBook Pro.

Avec les nouveaux modèles de 2021, Apple a opté pour un pari risqué, celui d'exporter l'encoche des iPhone 12 sur les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces.



Si pour certaines personnes cela n’est pas dérangeant, pour d'autres le temps d'adaptation risque d'être long et pourrait apporter de la déception.

À tous ces futurs propriétaires du MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces qui auraient une petite hantise vis-à-vis de l'encoche, un développeur propose une solution logicielle pour donner la sensation qu'il n'y a pas d'encoche.

L'application tierce TopNotch (disponible en téléchargement gratuit) vous offre l'opportunité de faire complètement disparaitre l'encoche.

Alors bien sûr, on ne parle pas de supprimer physiquement l'encoche qui héberge la caméra FaceTime et d'autres capteurs, mais de la camoufler dans une grande barre noire qui occupera la totalité de la partie supérieure de l'écran.



L'idée du développeur est ingénieuse puisqu’au lieu de proposer une simple bande noire, on retrouvera dans celle-ci la barre de menu qui permet d'accéder aux options avancées en fonction de l'app où se trouve le Mac. Résultat, on joint l'utile à l'agréable !



Les promesses de l'équipe de TopNotch (qui est la même que l'application CleanShot), sont nombreuses :

Prise en charge des fonds d'écran de bureau dynamiques macOS

L'application fonctionnera avec plusieurs écrans et espaces

Fonctionnement en arrière-plan et surveillance permanente et systématique des changements des fonds d'écran

S'il ne s'agit pas d'une solution officielle, elle permettra tout de même de sauver les futurs propriétaires du MacBook Pro 2021 qui n'apprécieront pas le système d'encoche pour réduire les bords de l'écran.



L'application n'est pas disponible sur le Mac App Store, mais exclusivement sur le site des développeurs : topnotch.app. Il est possible qu'Apple n'a pas été coopératif à l'idée de valider cette application qui sous-entend que le choix d'insérer une encoche n'est pas un choix populaire auprès de la communauté.