Pixelmator Pro 2.2 supporte macOS Monterey et les Mac M1 Pro / Max

Il y a 1 heure

Alban Martin

Pixelmator 2.2 a été publiée hier soir. La dernière mise à jour majeure de la populaire application de retouche d'images est arrivée juste à temps pour prendre en charge macOS Monterey et les nouveaux MacBook Pro 2021. Avec cette version, les développeurs ont ajouté des raccourcis, ainsi qu'une nouvelle vue de comparaison fractionnée, un nouvel effet Bokeh, et plus encore.



Pixelmator Pro passe à macOS 12 Monterey

Avec Monterey apportant des raccourcis au Mac pour la première fois, Pixelmator ajoute 28 actions dédiées, y compris tous les outils basés sur l'apprentissage automatique (Super résolution, Enhance, Denoise, Match Colors et Crop) et certaines fonctionnalités exclusives aux raccourcis, comme la suppression automatique de l'arrière-plan pour les photos avec des personnes. Pour plus d'informations, Pixelmator a fourni un tutoriel sur l'utilisation des raccourcis avec l'application sur Vimeo.

Cette mise à jour apporte également une nouvelle vue comparative sur écran partagé, permettant aux utilisateurs de voir toutes leurs modifications de plus près. La vue fractionnée peut être activée en cliquant sur le bouton "Afficher l'original" tout en maintenant la touche Option enfoncée ou en cliquant de force sur le canevas lorsque vous utilisez les outils Ajustement des couleurs et effets. Les utilisateurs peuvent également appuyer sur le raccourci clavier Ctrl + C ou ajouter le nouveau bouton de comparaison de Pixelmator Pro en cliquant sur Affichage > Personnaliser la barre d'outils.

En outre, il existe un tout nouvel effet de flou Bokeh, tandis que les utilisateurs peuvent maintenant ouvrir des fichiers Pixelmator Photo dans Pixelmator Pro, et l'espacement maximal des pinceaux est passé de 100 % à 1000 %. Également, lors de l'insertion de calques d'image à l'aide de la caméra FaceTime du Mac, ceux-ci incluront désormais des masques de portrait pour faciliter le flou ou la suppression des arrière-plans et ajouter des effets à vos photos.

Enfin, les développeurs de Pixelmator Pro disent que les utilisateurs peuvent s'attendre à ce que des fonctionnalités comme ML Super Resolution soient jusqu'à 15 fois plus rapides sur les derniers modèles de MacBook Pro par rapport aux derniers appareils Mac alimentés par Intel, grâce aux nouvelles puces M1 Pro et M1 Max d'Apple.



La dernière mise à jour de Pixelmator Pro est gratuite pour tous les utilisateurs existants de Pixelmator Pro, qui coûte 39,99€ dans le Mac App Store.

