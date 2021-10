Comment empêcher une app de passer sous l’encoche des MacBook Pro

Apple a partagé un nouveau document d'assistance qui explique comment les utilisateurs peuvent s'assurer que les éléments de la barre de menus d'une application Mac n'apparaissent pas cachés derrière l'encoche, ou le "conteneur de l'appareil photo" comme l'appelle Apple, sur les nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces sortis officiellement ce mardi 26 octobre.

Dans le document en question, Apple dit que les utilisateurs peuvent activer la mise à l’échelle sous la caméra pour qu'une application puisse ajuster la zone active de l'écran, en s'assurant que les éléments de la barre de menus de l'application apparaissent sous l'encoche et restent toujours visibles.

Pour activer cette option pour une application sur les nouveaux modèles de MacBook Pro 2021, ouvrez l'application Finder et cliquez sur le dossier "Applications" dans la barre latérale. Ensuite, faites un clic droit sur l'application souhaitée et sélectionnez "Obtenir des informations". Dans la fenêtre qui s'ouvre, cochez la case "Adapter à l’échelle sous l'appareil photo intégré" et l'écran s'ajustera automatiquement lorsque l'application sera ouverte.

Le rendu a été démontré dans un tweet de Joseph Angelo Todaro, un designer de Sketch.

Good news for notch haters! If you've got an app (or apps) with menus that collide with the notch, just Get Info on the app, and enable "Scale to fit below built-in camera".



While the app is running (even in the bg), your display is scaled.#Apple #M1Pro #M1Max #MacBookPro2021 pic.twitter.com/nlGqkFkXAH