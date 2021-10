Safari 15.1 est disponible pour MacOS Catalina et Big Sur avec les onglets classiques

Plus tôt cette semaine, Apple a rétabli le design traditionnel des onglets dans Safari avec la version officielle de macOS Monterey. Maintenant, la société met cette mise à jour également à la disposition des utilisateurs de Mac exécutant macOS Big Sur et Catalina via Safari 15.1.

Déjà une version corrective pour Safari 15

Safari 15 a subi de multiples changements depuis son annonce en juin à la WWDC 2021, car de nombreux utilisateurs n'aimaient pas le nouveau design qui unifie la barre d'onglets avec la barre d'adresse. Apple a ensuite ajouté une option pour séparer les onglets de la barre d'adresse, mais cette mise en page alternative était toujours considérée comme un mauvais choix par rapport aux versions précédentes de Safari. Sur iPhone, une option pour avoir la barre en haut au lieu d’en bas à été aussi ajoutée à posteriori.

Sur Mac, la société a ensuite décidé de revenir complètement à la conception classique des onglets pour les utilisateurs qui optent pour l'option "Séparer" dans les paramètres du navigateur. La nouvelle mise en page unifiée est toujours disponible et est activée par défaut.

Il y a quelques semaines, Apple a publié une version bêta de Safari 15.1 avec l’ergonomie classique en tant que mise à jour autonome pour les utilisateurs exécutant macOS Big Sur et Catalina. Maintenant, Safari 15.1 est officiellement disponible pour tous les utilisateurs qui n'ont pas encore effectué de mise à niveau vers macOS Monterey.

Pour installer la dernière version de Safari sur votre Mac, ouvrez l'application "Préférences Système" et cliquez sur l'option "Mise à jour logicielle". L'option pour revenir à l'ancien design se trouve dans le menu "Onglets" des préférences de l'application.

Pour mémoire, Safari 15 propose également des performances en hausse, une sécurité améliorée, et de nouveaux gestes pour naviguer.