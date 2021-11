macOS Monterey : certaines applications abusent de la mémoire vive

Décidément, après certains Hub USB-C qui ne fonctionnent plus ou encore le retour du bug de l'écran noir sur les anciens Mac, les utilisateurs qui sont passés sur macOS Monterey font face à un nouveau problème. De nombreuses personnes signalent certaines applications qui sont un peu trop gourmandes en mémoire vive.

Malgré une longue période de bêtas qui se sont succédé pendant plusieurs mois, les utilisateurs de macOS Monterey subissent de désagréables bugs depuis le téléchargement de la mise à jour.

Le dernier en date concerne un message d'erreur qui peut apparaître plusieurs fois dans la même journée pour les cas les plus critiques, celui-ci indique : "Votre système est à court de mémoire d'application".

Après quelques recherches pour tenter de comprendre ce qui se passe, Tyler Stalman a partagé sur Twitter la raison qui provoque l'apparition de ce message.



Selon lui, certaines applications macOS utilisent trop de gigaoctets de mémoire, ce qui provoque le plantage du Mac.

Évidemment, cette situation est anormale puisque même au maximum de son utilisation, une application ne va pas utiliser toute la mémoire vive de votre Mac, c'est irréaliste.

Pour le moment, plusieurs applications macOS qui posent problème ont été repérées, il s'agit de : Mail, Final Cut Pro, Mozilla Firefox, le jeu Timberborn ou encore le centre de contrôle de macOS Monterey.

En attendant une mise à jour corrective, deux choix s'offrent aux utilisateurs concernés par ce bug : soit de forcer la fermeture de l'application qui provoque la paralysie et le plantage du Mac, si cela ne fonctionne pas, le redémarrage du Mac est obligatoire.



Le problème concerne aussi bien les anciens Mac que les nouveaux Mac avec la puce M1, M1 Pro ou M1 Max. Aucun n'échappe au bug !

Not sure why I keep getting these warning on my M1 Max. I’m not doing anything crazy with it pic.twitter.com/B0o7t2jtN0