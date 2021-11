macOS Monterey 12.0.1 : certaines applications ne veulent plus s'ouvrir !

Il y a 2 heures

MacOS

Julien Russo

Réagir



Depuis le lancement de macOS Monterey, de nombreux utilisateurs de Mac rencontrent des difficultés sur différentes fonctionnalités. Apple avait lancé une mise à jour corrective il y a une semaine, cependant ce nouveau firmware a apporté une instabilité supplémentaire et pour le moins agaçante...

Certaines apps ne s'ouvrent plus

Comme d'habitude, les utilisateurs macOS s'expriment directement sur les réseaux sociaux et les forums d'entraides pour signaler les bugs auxquels ils sont confrontés. Le dernier en date concerne les personnes qui ont installé macOS 12.0.1, une mise à jour présentée comme corrective qui était censé résoudre certaines instabilités dont une qui était très inquiétante : un problème au démarrage de Mac d'ancienne génération avec le processeur Intel + la puce de sécurité T2.



Cette version ayant pour référence 2021-007 semble faire perdre patience à de nombreux propriétaires de Mac... En effet, il a été signalé des blocages au niveau de l'ouverture de certaines applications. On pense par exemple à Illustrator, Blender, Godot ou encore Google Earth.

L’anomalie décrite est souvent le même, l'app va comprendre que vous demandez à l'utiliser, vous allez avoir l'animation dans le dock (l'app qui saute), cependant celle-ci ne s'ouvrira pas.

Dans les remontées qui ont été réalisées sur les forums, on retrouve un point en commun : cela concerne tous les utilisateurs de Mac avec la puce graphique Intel HD Graphics 4000.

Comme par hasard, Apple a expliqué dans le descriptif de la dernière mise à jour que ses développeurs ont travaillé autour de cette puce, ils avaient pour mission de boucher plusieurs failles, ce qui a été fait, mais visiblement cela a provoqué un dysfonctionnement.



Apple doit être au courant de ce défaut, une nouvelle mise à jour corrective est probablement en cours de développement à l'heure actuelle.

Si la situation est pressée de votre côté, la solution est peut-être de retourner sur une ancienne version de macOS. Si cela n'est pas urgent, le plus simple est d'attendre macOS 12.0.2 qui sortira certainement la semaine prochaine (on espère).



macOS Monterey est source de mécontentement dans la communauté Mac depuis son lancement, divers bugs (dont beaucoup sont toujours d'actualité) mettent les nerfs des utilisateurs à rude épreuve.

On pense par exemple aux applications qui abusent de la mémoire vive, aux Hub USB-C qui ne fonctionnent plus ou partiellement ou encore le retour du bug de l'écran noir (qui a été corrigé avec macOS 12.0.1).



Dans un contexte de télétravail à cause de la pandémie Covid-19, beaucoup d'utilisateurs se voient gêner dans leur activité professionnelle. Ne pas pouvoir compter sur son Mac pour travailler à distance n'est pas quelque chose d'acceptable pour bon nombre de clients, surtout vu les prix.

On espère qu'Apple va rapidement réagir pour corriger toutes les instabilités de macOS Monterey !