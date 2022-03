Des soucis liés aux manettes depuis la mise à jour 12.3 de macOS Monterey ?

La sphère gaming sur Mac est en colère et il y a de quoi. D'après les retours de plusieurs personnes, les manettes n'arrivent plus à se connecter en Bluetooth au Mac. Un problème qui semble être lié à macOS 12.3 déployée le 14 mars.

Les gamers Mac en PLS !

Décidément, tout ne fonctionne pas à la perfection du côté d'Apple en ce moment. Après la première panne de plusieurs services il y a trois jours, puis une deuxième dans la foulée il n'y a même pas 48 h, c'est au tour du support des manettes de faire des siennes.



Comme rapporté par certains utilisateurs sur Reddit et le forum des développeurs Apple, les manettes PlayStation, Xbox... ne se connectent plus via le Bluetooth sur Mac. Si d'autres indiquent que tout fonctionne parfaitement de leur côté, les plaignants expliquent que le problème est récurrent depuis l'installation de la mise à jour 12.3 de macOS Monterey.

On relève deux soucis majeurs. Dans la première catégorie, nous avons les joueurs qui n'arrivent pas du tout à relier leur manette en Bluetooth au Mac. Dans la deuxième, on retrouve celles et ceux qui réussissent à connecter la manette en Bluetooth, seul petit hic, les touches ne sont plus reconnues lorsqu'ils lancent un jeu.



Les personnes touchées par ce problème ont bien évidemment tenté de supprimer le contrôleur du menu Bluetooth pour l'appareiller à nouveau mais rien n'y fait, cela persiste. Apple devrait prochainement résoudre ce "détail" dans une future mise à jour.



De notre côté, pas de souci à ce niveau-là. N'hésitez pas à nous prévenir si vous rencontrez ce problème.