Panne : Apple Music, Apple TV+, FaceTime, App Store, Fitness+... sont KO !

La seule solution pour l'instant reste de patienter le temps de la réparation. Apple n'indique pas d'heure de rétablissement, mais il y a de fortes chances que cela soit réglé rapidement . À noter que cela semble concerner les États-Unis et l'Europe.

Les incidents qui interrompent brutalement l'accès aux services d’Apple ne sont pas fréquents, cependant quand cela arrive, le temps de rétablissement peut être parfois être très long. À l'heure actuelle, Apple ne mentionne aucun défaut collectif sur sa page de statut du système, mais voici les problèmes qui reviennent le plus sur les réseaux sociaux :

Depuis 15 minutes, plusieurs services Apple ne répondent plus en France et aux États-Unis. Les incidents en cours concernent plusieurs services populaires comme la sauvegarde iCloud, l'App Store, FaceTime, Apple TV+, Apple Music, iMessage... Tous les utilisateurs ne sont pas concernés, mais il y en a assez pour que les réseaux sociaux s'enflamment !

