Les nouvelles couleurs du HomePod Mini sont en vente à 99€ (USA)

Les nouvelles couleurs du HomePod Mini sont en vente à 99€

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Apple a annoncé aujourd'hui que le HomePod mini est maintenant disponible en jaune, orange et bleu, en plus du gris sidéral et du blanc pour exprimer leur personnalité et leur style dans n'importe quel espace. Ces nouvelles couleurs vus lors du keynote Unleashed du 18 octobre dernier, présentent des détails assortis aux couleurs partout, y compris la surface tactile teintée, le tissu maillé, les icônes de volume et le câble d'alimentation tissé, le tout pour 99 €.

Le HomePod Mini est en vente dans 3 nouvelles couleurs

Comme prévu, le HomePod accueille donc 3 nouveaux coloris et est désormais en vente aux USA, puis au Canada la semaine prochain. Apple indique que le HomePod mini sera disponible en Australie, en Autriche, en France, en Allemagne, en Inde, en Irlande, en Italie, en Nouvelle-Zélande, en Espagne et au Royaume-Uni plus tard ce mois-ci.

Le reste n'a pas changé avec toujours un son étonnamment riche pour un site petit appareil (8,5 cm de haut). Utilisant l'audio de calcul pour offrir une expérience acoustique riche et détaillée et offrir des performances optimales, le HomePod mini remplit la pièce d'un son à 360 degrés. Si le multi-room est géré pour avoir une enceinte dans chaque pièce par exemple, le "mini" est aussi capable d'être associé à un autre haut-parleur pour former une paire stéréo pour une expérience encore plus immersive.



Retrouvez le HomePod mini en couleurs sur Apple.com. A noter que la Fnac les vend également.

Les fonctionnalités du HomePod Mini

Le HomePod mini est conçu pour fonctionner avec Apple Music, Apple Podcasts, des milliers de stations de radio et des services de musique populaire comme Spotify, Pandora, Deezer et d'autres, offrant du divertissement à tout le monde.



Grâce à l'intelligence de Siri, le HomePod mini offre une expérience personnalisée et profondément intégrée aux clients iPhone. Siri peut reconnaître les voix d'un maximum de six membres différents du ménage, adapter la musique et les podcasts à leurs préférences et répondre aux demandes personnelles. Les utilisateurs peuvent demander « Dis Siri, quelle est ma mise à jour ? » pour entendre les dernières nouvelles, la météo, la circulation, les rappels et les rendez-vous du calendrier avec une seule demande.



Le HomePod mini facilite le contrôle des accessoires de maison intelligente, avec de simples commandes vocales permettant à Siri d'éteindre les lumières, de changer la température, de verrouiller les portes, de lancer une scène ou de contrôler les appareils à des moments spécifiques. Avec la fonction talkie-walkie, les utilisateurs peuvent envoyer un message vocal d'un HomePod mini à un autre - que ce soit dans une pièce différente, une zone spécifique ou plusieurs pièces de la maison. Il est possible de dialoguer avec iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods et CarPlay, afin que tous les membres du ménage puissent recevoir des notifications et envoyer des messages.



Pour en savoir plus, consultez notre test du HomePod Mini.