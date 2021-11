iPad mini 7 : l'écran ProMotion 120 Hz devrait être la grosse nouveauté

Il y a 1 heure

William Teixeira

Avec l'iPad, Apple souhaite continuer sur le long terme à proposer une tablette qui répond à toutes les attentes, il y a ceux qui apprécient l'iPad Pro pour son grand écran et ceux qui préfèrent l'iPad mini pour son petit écran facilement transportable. De futures générations d'iPad mini sont en préparation, selon une récente rumeur le prochain modèle devrait adopter le taux de rafraîchissement en 120 Hz !

Le 120 Hz aussi sur l'iPad mini ?

Après l'iPad Pro, les iPhone 13 Pro et les MacBook Pro 2021, le prochain produit Apple à proposer un écran ProMotion 120 Hz pourrait bien être l'iPad mini.

La rumeur provient à la base d'un forum en Corée du Sud, mais l'information a été partagée par @FronTron sur Twitter.

L'indiscrétion affirme qu'Apple travaille en ce moment à intégrer un écran ProMotion sur l'iPad mini 2022, l'objectif de l'entreprise serait de proposer un meilleur confort pour les gamers, mais aussi de faire disparaître le problème surnommé "Jelly Scrolling" sur la génération actuelle de l'iPad mini.



Le fonctionnement serait exactement le même que pour les iPhone 13 Pro, Apple proposerait un écran avec un taux de rafraîchissement adaptatif qui irait de 10 Hz à 120 Hz en fonction de ce que vous faites sur l'iPad mini.

C'est une technique révolutionnaire qui permet d'économiser l'autonomie de l'appareil, on le voit avec les iPhone 13 Pro et Pro Max qui réalisent de véritables prouesses au niveau de l'autonomie comparé aux smartphones concurrents.

Un rapprochement avec Samsung

On le sait, la firme sud-coréenne est l'une des meilleures en ce qui concerne les écrans sur smartphones et tablettes. La rumeur explique que pour l'écran ProMotion 120 Hz de l'iPad mini, Apple aurait choisi Samsung Display comme fournisseur exclusif, comme la demande est moins importante qu'un iPhone, il n'est pas forcément nécessaire de partager le travail avec d'autres fournisseurs. De plus, Samsung a probablement apporté les preuves nécessaires que ses chaînes de fabrication pourront largement répondre à la demande d'Apple.



En ce qui concerne la taille de l'écran, celui-ci devrait toujours être à 8,3 pouces comme le modèle actuel. Précisons également que la rumeur ne mentionne qu'un taux de rafraîchissement plus élevé, elle ne parle pas d'un passage au mini-LED comme pour l'iPad Pro de 12,9 pouces.

L'iPad mini 7 pourrait donc conserver son écran Multi-Touch rétroéclairé par LED, un choix réalisé probablement pour réduire le coût de fabrication.

128 Go de stockage minimum

La prochaine génération d'iPad mini pourrait embarquer un stockage minimal de 128 Go. Apple devrait faire un effort "limité" en ce qui concerne la RAM, on devrait avoir que 4 Go, une nouvelle qui n'est pas plus gênante que cela puisque comme d'habitude, iPadOS recevra l'optimisation qu'il faut pour éviter de sentir des problèmes de fluidités et de réactivités.

Dernier point intéressant, l'iPad mini devrait avoir la puce A15 à 3,23 GHz.



En ce qui concerne la disponibilité de l'iPad mini 7, il faut s'attendre à un lancement dès l'année prochaine. Il est malheureusement trop tôt pour apporter plus de détails sur le trimestre approximatif où la future tablette pourrait voir le jour.