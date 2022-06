Un écran 120 Hz sur l'iPad Mini 7 serait surprenant pour Ross Young

La rumeur selon laquelle Apple s'apprête à sortir un iPad mini 7 avec la technologie 120 Hz ProMotion a été relancée aujourd'hui dans les médias asiatiques, mais un analyste de l'industrie des panneaux d'affichage s'est montré circonspect par ce rapport. Pour lui, Apple n'intègrera pas cette fonctionnalité pour le moment réservé à l'iPad Pro sur la plus petite des tablettes.

Répondant à une question sur Twitter, l'analyste Ross Young de Display Supply Chain Consultants (DSCC) a déclaré qu'il serait "surpris" si la rumeur était exacte, étant donné que le panneau LCD utilisé par Apple pour l'iPad mini n'est pas compatible avec ProMotion.

Apple utilise actuellement la technologie de dalle LCD A-Si pour les écrans de l'iPad mini 6. l'A-SI, ou silicium amorphe, est la technologie d'affichage de référence sur le marché des écrans en raison de son faible coût et de son processus de production relativement simple.



En revanche, les modèles iPad Pro d'Apple utilisent des panneaux LCD à oxyde. Les technologies LCD à oxyde, dont l'une des plus populaires est l'IGZO, sont préférées dans l'industrie des smartphones haut de gamme pour leur capacité à fournir des contrastes, des taux de rafraîchissement et des résolutions plus élevés.

