Un avocat déclare que la fonction pincer pour zoomer permet de truquer des vidéos...

Il y a 47 min (Màj il y a 47 min)

Corentin Ruffin

Le 25 août 2020 aux États-Unis, et plus précisément dans le Wisconsin, une sordide affaire a eu lieu au moment des émeutes affluant dans tous le pays. Un jeune homme âgé de 17 ans du nom de Kyle Rittenhouse a abattu deux hommes et en a blessé un autre au bras lors d'affrontements.

Et c'est en ce moment même qu'a lieu son procès, qui a donné une scène plutôt... cocasse ! En effet, l'avocat de Rittenhouse a affirmé que la fonctionnalité pincer pour zoomer de l'iPad utilise une intelligence artificielle "pour créer ce qu'ils croient être en train de se passer". Pire encore, ce dernier a utilisé le terme "logarithme" au lieu d'algorithme...

Une scène hallucinante durant le procès de Kyle Rittenhouse

Jusqu'où iront les avocats pour défendre leurs clients ? Alors que le procès de Kyle Rittenhouse se déroule en ce moment même, le jury a dû regarder les preuves vidéo en miniature sur un iPad. Mais alors, pourquoi ne pas les visionner en grand écran ?



Eh bien, figurez-vous que l'avocat du jeune homme a fait cette demande car la fonction "pincer pour zoomer" de l'iPad utilise l'intelligence artificielle "pour créer ce qu'ils croient être en train de se passer" en utilisant des logarithmes...



Oui, vous avez bien lu, et le meilleur dans tout ça ? Le juge de l'affaire a accepté cet argument comme valable, et a déclaré que la charge de la preuve incombait à l'accusation pour prouver qu'il était faux. Allez, petit extrait rapporté par nos confrères de The Verge :

Les iPads, qui sont fabriqués par Apple, sont dotés d'une intelligence artificielle qui permet de voir les choses en trois dimensions et en logarithmes. Ils utilisent l'intelligence artificielle, ou leurs logarithmes, pour créer ce qu'ils croient être en train de se passer. Il ne s'agit donc pas d'une vidéo améliorée, mais de la programmation de l'iPad d'Apple qui crée ce qu'elle pense être là, et non ce qui est nécessairement là.

Hallucinant...



