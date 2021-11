Les nouvelles applications : Giftist, Atlas Obscura, Pikchange

Si vous cherchez un moyen facile de changer l'arrière-plan d'un cliché en mode portrait ou d'un selfie, jetez un coup d'œil à la nouvelle application de retouche photo Pikchange. Elle permet de supprimer tout ce qui n'est pas une personne dans l'image et ainsi remplacer le fond par ce que vous voulez. Grâce à l'IA, l'application développée par Marius Capps détecte automatiquement toute personne dans une photo. Cela ouvre un tas de possibilité pour mettre en valeur un visage ou un corps sans avoir recours à des prises de vue sur fond vert. L'intérêt principal est de changer le background, mais il est tout autant possible de simplement flouter l'arrière-plan après coup. Il y a quatre types différents parmi lesquels choisir : standard, mouvement, radial et éclair. Chaque type est également personnalisable avec des réglages fins.

