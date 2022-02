Les nouvelles applications : CupFeed, TaskFox, Obscura 3

Cupfeed (App, iPhone / iPad, v1.1.1, 45 Mo, iOS 12.0, Cedric Schoenecker) Cupfeed est un lecteur de flux RSS personnalisable qui fonctionne entièrement en local, sans inscription. Je sais que les lecteurs RSS ne sont pas aussi populaires aujourd'hui qu'ils ne l'étaient autrefois, mais si vous êtes sur le marché pour en trouver un, celui-ci a à peu près tout ce que vous pouvez demander : une interface utilisateur entièrement personnalisable, des dossiers, des filtres, des recherches, et bien plus encore. Télécharger l'app gratuite Cupfeed





TaskFox (App, iPhone / iPad, v1.0.5, 6 Mo, iOS 15.0, Ruslan Sayfutdinov) Divisez votre journée en plusieurs événements. Prenez la saine habitude de noter votre journée, vos événements et vos tâches. Des rappels quotidiens vous permettront de garder cette habitude et de progresser vers un état d'esprit plus organisé. Organisez votre journée en tâches afin de pouvoir vous concentrer sur leur réalisation, une par une.



- Délais



Divisez votre journée en plusieurs événements. À l'heure ou à la minute, pour les loisirs ou le travail, personnalisez votre journée grâce au design intuitif de TaskFox. Distinguez les événements à l'aide d'icônes et d'étiquettes colorées. Reprogrammez facilement vos événements en modifiant la date.



- La planification de votre agenda est un jeu d'enfant



Créez de nouvelles tâches en quelques secondes et obtenez la chronologie de votre journée.



- Rappels



Activez les rappels pour rester sur la bonne voie Télécharger l'app gratuite TaskFox





Whats My Age Again (App, iPhone / iPad, v1.0.0, 19 Mo, iOS 14.0, Josh Holtz) "What's My Age Again" est le meilleur moyen, le plus facile et le plus rapide de se souvenir de son âge. Tout est visible directement sur votre écran d'accueil ou sur la barre latérale des widgets. Il suffit de glisser sur le widget pour voir votre âge !



Cette application n'est pas seulement pour votre propre âge ! Nous avons tous du mal à nous souvenir de l'âge de nos proches. Il existe un deuxième widget qui peut être utilisé pour :

- vos enfants (le widget affichera même les semaines et les mois pour vos petits)

- Vos parents et grands-parents (les mathématiques sont parfois très difficiles)

- Votre conjoint(e) afin de lui montrer son âge depuis votre propre téléphone. Télécharger l'app gratuite Whats My Age Again