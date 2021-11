Bons plans iOS : Botanicula, Nippon Cam, Mimpi Dreams

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 5 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Botanicula, Nippon Cam, Mimpi Dreams. L'occasion d'économiser 28€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Nippon Cam (App, iPhone / iPad, v1.2.7, 52 Mo, iOS 11.0, Lei Cen) passe de 0,99 € à gratuit. Nippon Cam est une application de filtrage de photos avec un style unique qui permet de transformer facilement et de manière amusante vos moments préférés en souvenirs sympas. Son interface intelligente dispose d'un écran rempli de filtres lumineux sur vos images, ce qui vous permet de les parcourir rapidement pour trouver le bon look.



Le résultat fait de toute image une œuvre d'art accrocheuse ; des outils de retouche d'image pratiques et une bibliothèque de cadres photo accrocheurs y contribuent également.



Les + : Les résultats sont impressionnants





ACDSee Pro (App, iPhone / iPad, v4.5.0, 91 Mo, iOS 11.0) passe de 6,99 € à gratuit. Capturez, peaufinez et partagez vos photos avec ACDSee Pro. L'application ACDSee Pro pour iPhone associe un appareil photo innovant, un éditeur photo puissant et une fonctionnalité de collage pratique, en bref, tous les outils nécessaires pour une superbe expérience photo avec votre smartphone.



Un appareil photo innovant pour de plus jolies prises de vue. Modes de prise de vue spécialisés, capture vidéo, commandes manuelles d'exposition/de mise au point/de balance des blancs, effets et réglages en temps réel.



Les + : Avec des outils de retouche





Jeux gratuits iOS :

Ninjas Infinity (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone, v2.2, 305 Mo, iOS 8.0, Daigo Nakamura) passe de 1,99 € à gratuit. Ninjas Infinity est un jeu d'action qui mélange le runner et le beat'em all dans un univers type BD. Pour tuer le temps et se défouler, on a du mal à trouver mieux : c'est fun, corsé et pas si bête !



Arriverez-vous à venir à bout des différents niveaux ? Seul un véritable ninja le pourra !



Les + : Original

Intense





Retro Widget (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v2.3.0, 14 Mo, iOS 14.0, Shitij Chadha) passe de 2,99 € à gratuit. Retro Widget est une nouvelle app qui tire partie des fonctionnalités apportées par iOS 14 avec les widgets personnalisés. En jouant la carte nostalgie, Retro Widget veut émouvoir les trentenaires et autre quadragénaires qui ont possédé un téléphone de type Nokia 3310.



Ainsi, on retrouve le fond vert de l’époque, et les mêmes informations pratiques comme l’heure, le niveau de batterie, le signal réseau, l’opérateur et même un accès au jeu Snake.



Les + : Le beau clin d'oeil





Freeze! 2 - Les deux frères (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.07, 53 Mo, iOS 8.0, Andreas von Lepel) passe de 1,99 € à gratuit. Freeze! 2 est la suite très attendue du jeu aux multiples récompenses "Freeze!" (plus de 11 millions de téléchargements dans le monde !). Cette version avec plus de 100 niveaux ne comporte aucun achats intégrés ou publicités intrusives ! Un très bon point !



Les + : Si vous avez apprécié l'original !





Mimpi Dreams (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v6.1, 154 Mo, iOS 9.0, Silicon Jelly s.r.o.) passe de 0,99 € à gratuit. Mimpi, comme tout bon chien, fait pipi partout pour marquer les territoires de ses songes. Aidez-le à secourir ses amis à travers 6 mondes différents tout en évitant les pièges disséminés le long du chemin.



Les + : De belles illustrations





Endless Archery (Jeu, Sports / Simulation, iPhone / iPad, vv1.41, 35 Mo, iOS 8.0, Evan Barger) passe de 1,99 € à gratuit. Endless Archery est le jeu de tir à l'arc d'arcade dont vous pensiez ne pas avoir besoin, et pourtant... Appuyez sur la zone cible pour tirer votre flèche dans des mondes très colorés.



Aucun chargement - chaque niveau se fond parfaitement avec le suivant !



Les + : Sympa pour se détendre





Promotions iOS :

Botanicula (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.1.14, 616 Mo, iOS 10.0, Amanita Design s.r.o.) passe de 5,99 € à 0,99 €. Depuis Machinarium, le studio Amanita Design a gagné le privilège de ne plus avoir besoin d'être présenté, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Fidèle à ses standards de qualité, Amanita Design nous livre un nouveau petit chef-d’œuvre qui exprime toute la sensibilité artistique de ce studio décidément pas comme les autres. Cette aventure profite d'une belle mise en scène dans un univers original et soigné pour passer d'excellents moments plein de beauté et de poésie.



Plus qu'un jeu, une expérience unique ! Télécharger Botanicula à 0,99 €





Under Leaves (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.4, 256 Mo, iOS 9.0, Circus Atos) passe de 1,99 € à 0,99 €. Un voyage au cœur de la forêt, de la jungle ou dans les profondeurs de l'océan. Trouvez des châtaignes pour les cochons, une chenille pour le crocodile ou une, deux, trois étoiles de mer. Un jeu d'objets cachés plein de couleurs dans le monde des animaux. De magnifiques aquarelles réalisées à la main et un environnement sonore relaxant en font une expérience exotique apaisante.



Les + : Magnifiques images en aquarelle dessinées à la main

Mécanique de jeu et audio relaxants