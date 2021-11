Apple partage des photos du nouvel Apple Store "Grove" de Los Angeles

La société basée à Cupertino a annoncé il y a quelques semaines qu'elle déménageait l'Apple Store Grove de Los Angeles vers une nouvelle adresse au sein du même centre commercial. Maintenant, il est enfin ouvert au public. The Grove d'Apple à Los Angeles est l'un des magasins les plus importants pour l'entreprise. Après deux décennies d'histoire, Apple a décidé de changer d'emplacement afin de pouvoir accueillir encore plus de clients.

Pour marquer le coup, un jour après sa réouverture, la firme a partagé quelques photos du magasin rempli de clients en pleine expérience Apple, mais aussi en présence du PDG Tim Cook et de la vice-présidente principale "Retail + People", Deirdre O'Brien.

Mais ce n’est pas tout. Plusieurs acteurs de la série comique à succès Ted Lasso étaient présents dont Juno Temple. En même temps, il s’agit de la ville qui héberge les studios d’Hollywood et qui concentre une grande partie des comédiens de l’industrie américaine.

Voici comment Apple décrit le nouveau magasin dans un communiqué de presse :

Situé au cœur de la place en plein air, le tout nouveau magasin est près de deux fois plus grand que le bâtiment d'origine et a été redessiné pour être un nouveau lieu de rassemblement pour la communauté de Los Angeles afin de découvrir les produits et services d'Apple, obtenir de l'aide et participer gratuitement aux sessions Today at Apple ou aux populaires Photo Walks at The Grove.