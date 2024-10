Apple et Google s'unissent pour le partage des photos HDR

Fait plutôt rare, Apple et Google ont trouvé un terrain d'entente au sujet du partage des photos HDR. Dorénavant, elles vont toutes les deux encoder ce type d'image de la même manière, ce qui impliquera une meilleure qualité et un respect des couleurs plus poussé lors du partage d'une photo HDR entre iOS, macOS et Android.

Une bonne initiative

Apple et Google viennent visiblement de se mettre d'accord sur le format des photos HDR. Jusqu'à maintenant, cette mésentente causait des soucis lors du partage d'une photo HDR d'un iPhone vers un smartphone Android et vice-versa. Une perte de qualité inévitable et surtout ridicule en 2024.



Comme indiqué par Android Authority, c'est désormais de l'histoire ancienne. Les deux se sont mise d'accord sur l'utilisation commune de la norme ISO 21496-1, permettant une gestion des métadonnées identique et donc un partage quasi parfait des photos HDR entre appareils iOS, macOS et Android.

La norme ISO 21496-1 devrait finir par devenir un format universel au fil du temps. C'est en ce sens qu'elle a été créée et cette entente entre les deux géants ne fait que confirmer les choses. Un partage sans perte de qualité, du moins selon la plateforme. En effet, les applications via lesquelles le transfert de la photo HDR opère doivent également prendre en charge cette norme.



Du côté d'Apple, c'est le cas pour iMessage et Photos. Idem pour Android avec son application native pour les messages et son application Photos. Inutile de préciser qu'il est indispensable d'être sur une version système récente. La liste des applications tierces compatibles va s'élargir au fil du temps.