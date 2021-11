TousAntiCovid vous avertira en cas de passe sanitaire désactivé

L'application de traçage contre la Covid-19 n'a pas été un grand succès en France, la faute à une technologie capricieuse notamment sur iPhone, mais en revanche son côté sésame numérique pour circuler a été grandement utilisé par les français. Avec les nouvelles restrictions annoncées par notre ministre de la Santé et des solidarités, l'application va gagner une nouvelle fonction d'alerte autour de la date limite du passe sanitaire.

TousAntiCovid va rappeler à l'ordre les utilisateurs

En effet, alors que l'épidémie repart avec un grand nombre de cas quotidien (mais peu de formes graves de la maladie), le gouvernement français entend durcir les règles d'obtention du passe sanitaire. Bien que le vaccin n'empêche finalement pas la transmission ni l'infection, les autorités entendent le conserver pour pousser un peu plus à la vaccination.

Désormais, les personnes vaccinées dépassant la date des 7 mois après leur dernière dose seront considérés comme non vaccinées par l'application TousAntiCovid. Elles ne pourront plus se rendre dans les lieux publics comme le restaurant, le cinéma, le théâtre, au sport et autres salles de spectacle par exemple. Si la date est positionnée au 15 décembre pour les plus de 65 ans, les autres auront jusqu'au 15 janvier pour se mettre en conformité, ou dire adieu à leur sésame. Pour renouveler ce dernier, il faudra une 3e dose, un booster comme elle est appelée. Il est d'ailleurs possible de le faire à partir du 5e mois comme l'a annoncé Olivier Véran car les effets du vaccin diminuent plus rapidement que prévu. Plusieurs études l'ont démontré récemment, tout comme le fait que les personnes guéries de la Covid-19 ont une protection plus longue du fait de l'immunité naturelle. Chose reconnue en Suisse par exemple, en échange d'un test sérologique tous les 3 mois, mais pas en France.



Notons enfin que les tests PCR ne sont plus valables au-delà de 24 heures, une autre restriction pour les non-vaccinés dixit le ministre :

Nous réduisons à 24 heures la durée de validité du test PCR. C'est à dire que, très concrètement, si vous n'êtes pas encore vacciné et que vous souhaitez bénéficier du pass sanitaire, vous devrez vous faire tester tous les jours, à vos frais, sauf si vous êtes symptomatique ou déclaré cas contact



Quant à l'application TousAntiCovid, elle enverra une notification en cas de dépassement de la date "limite" à tous les utilisateurs concernés. Voici l'information exacte partagée en conférence de presse :

Une nouvelle option sera disponible sur l'application TousAntiCovid, qui va vous alerter lorsque votre pass arrive à expiration. Votre page changera de couleur lorsque vous présenterez le pass, afin que vous puissiez bien voir le délai qu'il reste avant la désactivation.

