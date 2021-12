Le retour des attestations déplacement dans l'app TousAntiCovid ?

Il y a 4 heures (Màj il y a 2 heures)

Applications iPhone

Alban Martin

13



TousAntiCovid, l'application de traçage contre la Covid-19 qui a été plus téléchargée que Instagram en France en 2021, prépare actuellement le rappel de la fin de validité du passe sanitaire qui n'auront pas été mis à jour avec la 3e dose. Mais alors que les contaminations s'envolent malgré une vaccination massive, nous nous sommes aperçus (merci Thomas B.) que le raccourci vers les attestations de déplacements sont de nouveaux affichées au sein de l'app.



Mise à jour de 17h : le compte Twitter de l'app TousAntiCovid nous a confirmé le retour de cette option, mais pour le moment à destination des de la Martinique et de la Guadeloupe, car un couvre-feu est maintenu de 19h à 5h.

TousAntiCovid affiche à nouveau les attestations

En effet, TousAntiCovid vient de refaire apparaître le bouton permettant de générer une attestation de déplacement, un douloureux souvenir pour des millions de français confinés ou sous couvre-feu à plusieurs reprises depuis près de deux ans désormais. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Erreur de configuration ou anticipation ? Difficile à dire, même si l'évolution épidémique est plutôt en faveur de la seconde hypothèse.

La "nouveauté" n'a pas encore été remarquée ni commentée, mais nous l'avons vérifiée sur plusieurs iPhone. Un indice de plus vers un tour de vis sanitaire supplémentaire ? Possible. Pourtant, le gouvernement expliquait il y a encore deux semaines que nous étions les meilleurs élèves en Europe grâce à une vaccination très large et au passe sanitaire en place, contrairement à certains pays comme l'Allemagne par exemple. Mais les mauvais chiffres actuels semblent contredire ce constat...



Voici la capture de TousAntiCovid :



Avez-vous remarqué ce changement depuis ce matin ? Que pensez-vous de cette éventualité ?

