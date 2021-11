Apple informe une procureure polonaise qu'elle a été infectée par le logiciel Pegasus

Julien Russo

Depuis plus de 24 heures, Apple multiplie l'envoi des mails pour informer ses utilisateurs qui ont été ciblés et infectés par le logiciel espion Pegasus de l'entreprise israélienne NSO. La firme de Cupertino a envoyé un mail d'alerte avec plusieurs recommandations comme celle de mettre à jour son iPhone le plus vite possible vers iOS 15.1.1 !

Une procureure polonaise vient d'être informée

Après le lancement des poursuites judiciaires à l'encontre de NSO Group, Apple a décidé de prévenir l'ensemble de ses clients qui ont fait l'objet d'un piratage par l'entreprise.

Ces utilisateurs infectés ont en général des postes à hautes responsabilités, ils peuvent être ministres, députés, avocats ou encore procureurs.

Selon le média ThinkApple, Ewa Wrzosek (membre de l'association "Lex Super Omnia" et procureure en Pologne) aurait reçu un message d'avertissement de la part d'Apple sur l'adresse mail de son Apple ID.



Dans ce message, le géant californien communique l'information suivante :

ALERTE : Des attaquants parrainés par l'État pourraient cibler votre iPhone. Apple pense que vous êtes la cible d'attaquants parrainés par l'État qui tentent de compromettre à distance l'iPhone associé à votre Apple ID.

Ces attaquants vous ciblent probablement

individuellement en raison de qui vous êtes ou de ce que vous faites. Si votre appareil est

compromis par un attaquant parrainé par un État, il peut être en mesure d'accéder à distance à vos données sensibles, à vos communications, ou même à la caméra et à l'appareil photo. Bien qu'il soit possible qu'il s'agisse d'une fausse alerte, veuillez prendre cet avertissement au sérieux.

Dans ce mail, Apple a recommandé plusieurs choses importantes à la procureure Ewa Wrzosek :

Mettre à jour l'iPhone le plus rapidement possible vers le logiciel iOS 15.1.1 qui est la dernière version disponible. Apple affirme penser que les attaques parrainées par l'État qui ont été détectées ne fonctionnent pas sur iOS 15 et les versions supérieures.



Dans son discours, Apple n'affirme pas cela comme une information sûre et vérifiée. L'entreprise préfère utiliser le terme " nous croyons ".

Se rapprocher d'un expert. Apple recommande par exemple de prendre contact avec l'assistance d'urgence de sécurité fournie par la Digital Security Helpline. Quand on regarde plus loin, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une association à but non lucratif qui est joignable 24h/24 et 7j/7.

Apple communique même leur site internet accessnow.org/help.

Ewa Wrzosek a déclaré sur son compte Twitter avoir conscience du sérieux de ce mail reçu par le support d'Apple. Elle s'est également rapprochée du ministre polonais à la Justice pour tenter d'avoir plus d'explications.



D'autres mails ont été expédiés vers d'autres personnalités et personnes issues de la vie politique de leur pays, pour le moment très peu de personnes se sont exprimés comme l'a fait la procureure polonaise.