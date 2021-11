RED : Apple se pare de rouge pour lutter contre le SIDA en 2021

C'est désormais un rendez-vous incontournable chaque fin d'année, de nombreux Apple Store se parent d'un logo Apple rouge à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida du 1er décembre. C'est déjà le cas pour l'Apple Nanjing East à Shanghai et l'Apple Ginza à Tokyo, mais aussi certainement d'autres magasins à venir dans les prochaines heures.

Apple a versé 270 millions de dollars pour le SIDA

Apple a également annoncé que, dès maintenant et jusqu'au 6 décembre, elle fera don d'un dollar pour chaque achat effectué avec Apple Pay sur Apple.com, via l'application Apple Store ou dans un Apple Store au Fonds mondial pour soutenir la lutte contre le sida et le COVID-19. Apple a déclaré qu'elle ferait don d'un maximum d'un million de dollars dans le cadre de cette initiative.

Apple continue également à vendre une variété de produits (PRODUCT)RED, allant des iPhones aux bracelets de l'Apple Watch, dont une partie du produit de chaque achat est reversée au Fonds mondial. En 15 ans de partenariat avec (PRODUCT)RED, Apple a déclaré avoir collecté près de 270 millions de dollars pour cette cause.



Et concernant la COVID-19, Apple a donné près de 21 millions de dollars. Si une partie partie des bénéfices de la vente de chaque (PRODUCT)RED est reversée au Fonds mondial de lutte contre le SIDA, jusqu’au 31 décembre 2022, la moitié de ces bénéfices ira au dispositif de riposte au COVID‑19 mis en place par ce même organisme afin de réduire l’impact de la pandémie de COVID‑19 sur la lutte contre le SIDA.