Apple paye un cabinet d'avocats pour lutter contre la syndicalisation de ses employés

⏰ Il y a 3 heures

Alexandre Godard

Ce n'est pas l'amour fou entre Apple et certains de ses employés. Si nous avons déjà évoqué par le passé les actions menées par les employés contre leurs dirigeants, c'est au tour de la haute direction d'avancer ses pions. Apple aurait engagé un cabinet d'avocats pour limiter la syndicalisation de ses employés.

La guerre en interne continue...

Apple serait en plein chantier pour lutter contre la syndicalisation. Comme rapporté par The Verge, le géant Californien vient de se payer les services de Littler Mendelson, cabinet d'avocats spécialisé dans le domaine. Un cabinet d'avocats qui soutient déjà Starbucks et qui en a fait de même avec McDonald's par le passé.



L'objectif est annoncé, lutter contre la syndicalisation de ses employés pour éviter quelques soucis dans le futur. Les tensions entre les employés et les dirigeants d'Apple ont été divulguées sur internet plus d'une fois ces dernières années, preuve en est avec ce sujet sur l'équité salariale.



Déclaration de Sara Steffens, secrétaire-trésorière des Communications Workers of America :

En conservant la célèbre entreprise antisyndicale Littler Mendelson, la direction d'Apple montre qu'elle a l'intention d'essayer d'empêcher ses employés d'exercer leur droit de se syndiquer en exécutant le même manuel que d'autres grandes entreprises. Les travailleurs de Starbucks, un autre client de Littler , ne tombent pas dans le panneau et les employés d'Apple non plus

Apple n'a pas souhaité s'attarder sur le sujet mais un porte-parole de la société a tout de même tenu à faire un rappel sur les avantages obtenus lorsque l'on travaille pour la pomme. Une manière habile de placer le sujet aux oubliettes alors même qu'il ne devrait pas être très bien accueilli par les salariés concernés.

Nous avons la chance d'avoir des membres incroyables de l'équipe de vente au détail et nous apprécions profondément tout ce qu'ils apportent à Apple. Nous sommes heureux d'offrir une rémunération et des avantages très solides aux employés à temps plein et à temps partiel, y compris les soins de santé, le remboursement des frais de scolarité, un nouveau congé parental, des congés familiaux, des bourses d'actions annuelles et bien d'autres avantages.

De l'autre côté, un employé américain d'Apple Store a expliqué qu'il y avait actuellement beaucoup trop d'inégalités, à commencer par les salaires. La syndicalisation pourrait justement permettre de remettre de l'ordre sur certains points. Les prochains mois seront une fois de plus tendus entre employés et dirigeants du côté de Cupertino...