Retrait d'Apple Pay en Russie : un cabinet d'avocats poursuit Apple

⏰ Il y a 4 heures

Julien Russo

3



Lorsque Vladimir Poutine a annoncé déclencher une guerre contre l'Ukraine, l'administration de Joe Biden a immédiatement exigé que les entreprises américaines se retirent du marché russe, chose qu'Apple a été obligé de faire. Le géant californien a cessé la commercialisation de ses produits et a coupé certains services comme Apple Pay.

Une plainte déposée contre Apple en Russie

Depuis fin février, les Russes ne peuvent plus se procurer de produits Apple, les revendeurs ne sont plus livrés et les Apple Store ont les portes closes depuis plus d'un mois. Si la population commence à s'habituer de ce retrait brutal des marques internationales, la suppression d'Apple Pay pour les achats en magasins et sur internet n'est pas passée pour tout le monde.



Il y a 8 jours, on apprenait qu'un cabinet d'avocats russes s'apprêtait à lancer un recours collectif contre Apple. Dans un reportage à la télévision, l'équipe d'avocats demandait aux Russes de rejoindre la plainte en justice pour y apporter plus de poids, du moins ceux qui ont senti une frustration de ne plus pouvoir payer avec leur iPhone !

Le cabinet d'avocats Lukoyanov & Partners s'est exprimé aujourd'hui dans un rapport de Reuters, ils dénoncent une violation flagrante des droits des consommateurs russes, ils mentionnent également des dommages matériels et moraux. Beaucoup de Russes étaient habitués à payer avec leur iPhone, leur Apple Watch et même en ligne avec leur Mac et iPad, depuis le retrait du système de paiement sans contact, ils doivent utiliser le sans contact de leur carte bancaire, saisir le code ou entrer à nouveau les numéros de leur carte bancaire sur internet.



Cette situation contraignante n'est pas acceptable, c'est pour cela que les avocats choisissent de poursuivre Apple en justice au tribunal de Moscou en réclamant la somme de 1,21 million d'euros de dommages et intérêts (soit 90 millions de roubles).

Ce même cabinet a également poursuivi le service de streaming Netflix qui ne propose plus d'accès en Russie, les abonnés doivent utiliser un VPN avec une adresse IP étrangère pour continuer à regarder des films et séries.