Apple Pay suspendu en Russie : une poursuite judiciaire pourrait avoir lieu

⏰ Il y a 3 heures

Julien Russo

Depuis le début de la guerre contre l'Ukraine, Apple a pris la décision de cesser toute activité en Russie. Les revendeurs ne sont plus réapprovisionnés en produits Apple, les Apple Store sont fermés et les services comme Apple Pay sont temporairement suspendus.

Un recours collectif contre la suspension d'Apple Pay

Si la population russe peut compter à 100% sur les compagnies locales, cela devient difficile quand il s'agit d'utiliser des services ou acheter des produits venant d'une entreprise étrangère. Depuis plus d'un mois, Apple a interrompu son activité en Russie à la suite de la demande de l'administration Biden qui exigeait le retrait des entreprises américaines pour sanctionner économiquement la Russie.

L'impossibilité de payer via Apple Pay semble avoir particulièrement énervé les Russes qui s'étaient habitués à utiliser ce système de paiement révolutionnaire avec leur iPhone, Apple Watch, iPad et Mac. Un cabinet d'avocats basé à Moscou vient de sous-entendre qu'une action en justice contre la suspension d'Apple Pay pourrait avoir lieu dans quelques semaines.



Cette poursuite est présentée comme étant un recours collectif qui s'appuierait sur une violation flagrante des droits des consommateurs russes, les avocats parlent également de : dommages matériels et moraux. Le cabinet d'avocats en question appelle les Russes qui ont ressenti une violation de leurs droits à venir participer au recours collectif, un numéro dédié a été partagé dans les médias russes.