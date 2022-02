Apple aurait menti autour des accords de non-divulgation contre des employés

Encore une nouvelle affaire qui pourrait faire de l'ombre à Apple, et cette dernière concernerait des accords de non-divulgation contre ses employés. En effet, la Pomme a affirmé à ses investisseurs, ainsi qu'à la Securities & Exchange Commission (SEC), que ce procédé n'a pas lieu au sein de son entreprise.

Seulement, un nouveau rapport vient contrer les affirmations de la Pomme et indique tout le contraire : la firme de Cupertino ferait bien signer des "clauses de dissimulation" lorsque des travailleurs font part de leurs préoccupations concernant des actes illégaux commis par l'entreprise.

Suite aux mouvements des employés d'Apple pour dénoncer les discriminations et le harcèlement au sein de la Firme. À la suite, huit trésoriers d'État ont écrit à la SEC pour demander l'interdiction de l'utilisation des accords de confidentialité dans de telles circonstances et pour demander une enquête sur les mensonges apparents dans les déclarations d'Apple à ce sujet.

Nous encourageons la SEC à soutenir les efforts visant à mettre fin à l'utilisation de clauses de dissimulation dans les contrats de travail et les contrats postérieurs à l'emploi, dans la mesure où elles concernent des questions de discrimination, de harcèlement et d'autres actes illégaux.



La responsabilité des actionnaires dépend d'une transparence solide, et cette transparence doit s'étendre à la culture du lieu de travail.