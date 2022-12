Comme chaque année désormais, Apple se pare de rouge pour montrer son soutien dans la lutte contre le SIDA. Depuis 16 ans, Apple et ses clients ont pris part à la lutte mondiale contre la maladie. Le partenariat d'Apple avec (RED) soutient le Fonds mondial, qui permet à des millions de personnes dans les communautés les plus démunies d'Afrique subsaharienne d'accéder à des services de soins de santé - y compris un travail essentiel dans les communautés rurales et un soutien aux femmes enceintes et à leurs familles. Au cours des trois dernières années, les fonds ont également été utilisés pour atténuer l'impact du COVID-19 dans ces communautés.

250 millions de dollars reversés par Apple

Comme la société l'explique dans son communiqué, depuis 2006, plus d'un quart de milliard de dollars de subventions soutenues par Apple ont permis de fournir des services de soins et de soutien à plus de 11 millions de personnes et de distribuer plus de 197 millions de tests VIH. Le soutien d'Apple a également aidé plus de 5 millions de mères séropositives à éviter de transmettre le virus à leur bébé.



Le financement comprend un soutien aux agents de santé communautaires comme Mama Esther, qui apportent compassion, soins et accès aux traitements aux populations. Depuis plus de 15 ans, elle va de boma en boma (maison en maison) dans la communauté Maasai en Tanzanie, fournissant des services de santé à domicile, encourageant les gens à se rendre à la clinique locale et aidant les femmes enceintes à accéder aux soins prénataux et d'accouchement. Mama Esther est en mesure d'effectuer ce travail important dans sa communauté rurale en partie grâce à l'allocation mensuelle qu'elle reçoit du Fonds mondial.

Choisissez (RED) pour les fêtes de fin d'année

À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, Apple propose aux clients de nouveaux moyens de continuer à soutenir le Fonds mondial, de sensibiliser l'opinion publique et d'en savoir plus sur la lutte contre le VIH/sida.

La meilleure gamme de produits (PRODUCT)RED est disponible en cette période de fêtes de fin d'année : iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone SE et Apple Watch Series 8.

De nombreux accessoires (PRODUCT)RED sont disponibles, notamment l'étui en silicone avec MagSafe pour iPhone 14 et iPhone 14 Plus, ainsi que les bracelets Apple Watch Sport Loop, Sport Band et Braided Solo Loop. Une partie des recettes de chaque achat de (PRODUCT)RED est reversée au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme avec (RED).



Les utilisateurs d'Apple Watch peuvent manifester leur soutien grâce à une sélection de sept cadrans en rouge, téléchargeables sur apple.com/product-red. Une fois téléchargées, les utilisateurs peuvent sensibiliser le public en partageant ces cadrans avec d'autres utilisateurs d'Apple Watch.



Retrouvez également tous les produits RED d'Apple en vente (et parfois en promotion) sur Amazon.

Les Apple Stores aussi

Pour accroître la visibilité de la Journée mondiale de lutte contre le sida, Apple utilise sa plateforme et ses services pour mettre en lumière les efforts en cours pour mettre fin au VIH/sida.



Mais ce n'est pas tout. Dans le monde entier, des centaines d'Apple Store marqueront cette journée par de nouvelles vitrines et de nouveaux produits, permettant ainsi aux clients de s'informer sur (PRODUCT)RED et de soutenir le Fonds mondial lors de leurs achats de Noël.



Enfin, Apple met en avant Preppy, une application qui aide les personnes touchées par le VIH en facilitant le suivi de la PrEP (ou prophylaxie pré-exposition) de manière préventive. Mais la société oublie de mentionner que le préservatif est également un très bon outil pour se prémunir d'une infection.

