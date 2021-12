Apple cesse de signer iOS 15.1 et vous oblige maintenant à rester sur iOS 15.1.1

Si cela est sous le signe de la bienveillance , ce retrait de la possibilité de downgrader son iPhone peut embêter les habitués du jailbreak . Le retour aux anciennes versions iOS est courant pour ceux qui ont des appareils jailbreakés. La restauration d'un iPhone ou d'un iPad vers une version précédente d'iOS peut parfois être utile pour les utilisateurs qui rencontrent des bogues importants après la mise à niveau vers la dernière version d'iOS. Via

Il y a environ 2 semaines, Apple a publié la mise à jour iOS 15.1.1 à destination de tous les propriétaires d ' iPhone 12 et d'iPhone 13 . Au-delà d'optimiser la sécurité des smartphones, Apple a aussi introduit une correction d'un bug qui provoquait l'arrêt brutal de conversations téléphoniques en cours. Aujourd'hui, Apple organise le maintien de tous les utilisateurs sur cette version logicielle. En effet, l'entreprise a complètement bloqué la possibilité de faire un retour en arrière pour ceux qui auraient envie de revenir sur iOS 15.1 !

C'est une pratique habituelle chez Apple, pour inciter ses utilisateurs à rester sur les dernières versions logicielles et ne pas retourner en arrière, le géant californien cesse de signer les anciennes mises à jour. Cette technique vous oblige à rester sur la dernière version qui vous apporte une meilleure sécurité et de meilleures performances !

