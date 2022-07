Apple cesse de signer iOS 15.5, le retour en arrière est impossible

C'est une habitude qui ne change pas avec le temps, Apple cesse de signer la précédente version d'iOS ce qui bloque la restauration et permet de maintenir les propriétaires d'iPhone et d'iPad sur la mise à jour la plus récente. Si cette décision est essentiellement basée sur de la bienveillance, elle peut devenir gênante quand l'utilisateur a un bug sur la dernière mise à jour et qu'il souhaite revenir à l'ancienne (downgrade).

iOS 15.5 n'est plus signé

Si vous avez installé la mise à jour iOS 15.6, vous ne pourrez plus revenir sur iOS 15.5 avec votre iPhone, iPad ou iPod Touch. Apple a interrompu cette nuit la possibilité de restaurer vers la mise à jour iOS 15.5 qui avait été mise en ligne le 16 mai 2022.

Cette mise à jour qui n'est plus signée est celle qui a apporté plusieurs changements comme la fonctionnalité Universal Control sur iPad, la visibilité sur la qualité du WiFi pour un HomePod via l'application Maison...

Pour Apple, ce choix est avant tout pour inciter les clients à rester sur iOS 15.6, une version considérée comme plus sécurisée et qui offre une expérience utilisateur optimale.

La mise à jour iOS 15.6 est disponible depuis le 20 juillet 2022, la nouvelle version ne fournit qu'une seule nouveauté, mais plusieurs correctifs :

Lors du visionnage d'un match de sport via l'application Apple TV, il est maintenant possible de relancer le match, de faire une pause, une avance rapide ou un retour en arrière

Correction des onglets dans Safari qui pouvaient parfois revenir à la page précédente sans que vous le demandiez

Correction du stockage de l'iPhone/iPad qui indiquait "plein" alors qu'il restait plusieurs Mo ou Go de stockage

Correction du ralentissement/arrêt de la réponse des appareils braille pendant l'utilisation de l'application Mail (fonction d'accessibilité)

Correction d'un problème où l'iPad mini (6e génération) peut ne pas détecter un chargeur ou un autre accessoire USB-C (iPadOS seulement).

Le retour à des versions précédentes d'iOS est souvent exploité par ceux qui jailbreakent leurs iPhone. La restauration d'un iPhone ou d'un iPad vers une version antérieure d'iOS peut aussi parfois être utile pour les utilisateurs qui rencontrent des bugs importants après la mise à niveau vers la dernière version d'iOS. La plupart des cas concernent un crash sur une app ou bien un problème d’autonomie.