Apple bloque le retour vers iOS 15.6 pour vous forcer à rester sur iOS 15.6.1

C'est une habitude qui ne change pas avec le temps, Apple cesse de signer la précédente version d'iOS ce qui bloque la restauration et permet de maintenir les propriétaires d'iPhone sur la mise à jour la plus récente. Si cette décision est essentiellement basée sur de la bienveillance, elle peut devenir gênante quand l'utilisateur a un bug sur la dernière mise à jour et qu'il souhaite revenir à l'ancienne (downgrade).

iOS 15.6 n'est plus signé

Si vous avez installé la mise à jour iOS 15.6.1, vous ne pourrez plus revenir sur iOS 15.6 avec votre iPhone, iPad ou iPod Touch. Apple a interrompu cette nuit la restauration vers la mise à jour iOS 15.5 qui avait été mise en ligne le 20 juillet 2022.

Cette mise à jour qui n'est plus signée est celle qui a fourni la possibilité de faire pause, une avance rapide ou un retour en arrière pendant une rencontre sportive sur l'application Apple TV. La mise à jour a apporté aussi plusieurs correctifs comme la correction du stockage sur iPhone et iPad qui indiquait qu'il n'y avait plus de place alors qu'il restait parfois plusieurs Go.

Pour Apple, ce choix est avant tout pour inciter les clients à rester sur iOS 15.6.1, une version considérée comme plus sécurisée et qui offre une expérience utilisateur optimale.

La mise à jour iOS 15.6.1 est disponible depuis le 17 août 2022, la nouvelle version ne fournit qu'un seul correctif :

Correction d'une vulnérabilité du noyau et de WebKit qui pouvait conduire à l'exécution du code arbitraire

Le retour à des versions précédentes d'iOS est souvent exploité par ceux qui jailbreakent leurs iPhone. La restauration d'un iPhone ou d'un iPad vers une version antérieure d'iOS peut aussi parfois être utile pour les utilisateurs qui rencontrent des bugs importants après la mise à niveau vers la dernière version d'iOS. La plupart des cas concernent un crash sur une app ou bien un problème d’autonomie.