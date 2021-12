Les nouvelles applications : Brill, Gentler, Able

Brill App (App, iPhone / iPad, v1.1, 1 Mo, iOS 15.0, Addison Schultz) Voici Brill, une application qui propose des widgets iOS dans le but de vous aider à apprendre (lentement) une nouvelle langue.



Chaque widget passe en revue les 1000 mots les plus utilisés. Avec un mot par jour, en trois langues (espagnol, anglais et néerlandais), vous allez rapidement progressé. Télécharger l'app gratuite Brill App





Gentler (App, iPhone, v1.2.1, 23 Mo, iOS 13.0) Gentler met à profit vos données d'activité Apple Health. Il fournit un résumé quotidien de votre état de santé pour vous permettre de rester attentif à votre bien-être physique et vous aide à surveiller vos niveaux d'activité. Vous recevez des rappels utiles vous indiquant quand vous devez vous activer ou ralentir pour éviter l'épuisement et les blessures.



En maintenant une approche équilibrée de la forme physique, vous favorisez votre santé à long terme. Lorsque vous êtes plutôt inactif, le risque de maladies non transmissibles augmente. Lorsque vous repoussez sans cesse vos limites, vous risquez de vous blesser ou de vous épuiser. Au lieu de chercher constamment à optimiser les chiffres, Gentler vous montre comment être plus compatissant avec votre propre corps et faire le bon geste au bon moment. Et parfois, cela signifie se reposer. Télécharger l'app gratuite Gentler