Comment configurer le contact légataire sur iPhone en cas de décès

Avec iOS 15.2, Apple a mis en place un système qui offre la possibilité aux utilisateurs iOS de transmettre plusieurs de leurs données personnelles à l'un de leurs proches en cas de décès. Voyons ensemble comment cela fonctionne et comment le configurer dans ce nouvel épisode "iPhone Facile", notre rubrique dédiée aux tutoriels.

Contact légataire : qu'est-ce que c'est ?

Depuis hier soir avec la sortie d'iOS 15.2, il devient possible de désigner la/les personne(s) qui auront accès à plusieurs de vos données personnelles si par malheur il vous arrivait quelque chose et que vous ne seriez plus en état de transmettre les informations. L'objectif consiste à donner accès à votre compte iCloud et donc qu'une personne désignée par vous récupère certaines de vos informations personnelles.



Nous allons ainsi vous expliquer comment mettre en place cette fonction plutôt ingénieuse même si l'on aimerait ne jamais l'utiliser. Avant de commencer, sachez qu'Apple précise bien que seuls les photos, messages, notes, fichiers, sauvegardes et applications téléchargées sont récupérables. Pour ce qui est des achats, des abonnements et surtout des mots de passe et coordonnées bancaires, il est impossible d'y avoir accès.



Liste des étapes à suivre pour activer "Contact légataire" :

Être sur iOS 15.2 Aller dans Réglages Appuyer sur son nom en haut de la page Se rendre dans "Mot de passe et sécurité" Appuyer sur "Contact légataire" Ajouter un contact légataire (possible de le faire plusieurs fois avec plusieurs contacts) Sélectionner une personne pour qu'elle reçoive le code d'accès unique

Gardez bien à l'esprit qu'en plus de ce code d'accès secret, le contact légataire devra présenter un certificat de décès à Apple qui le validera avant de vous donner accès aux données personnelles. De plus, chaque contact possède son propre code d'accès unique. Bien évidemment, il est possible à tout moment de cliquer sur un contact ajouté et de le supprimer de la liste pour qu'il n'est plus accès à vos données par la suite.



Si vous êtes vous-même un contact légataire et que vous souhaitez accéder aux données de l'un de vos proches, rendez-vous sur cette page pour faire la demande. Une fois que celle-ci est faite, n'hésitez pas à revenir sur cette page et cliquer sur "Consultez l’état de votre demande ou gérez vos informations en tant que contact légataire" pour suivre le dossier.