Apple poursuit Ericsson en justice après un désaccord autour des brevets 5G

Il y a 1 heure

Actualité Apple

Alexandre Godard

Réagir



Apple et Ericsson vont se retrouver en justice pour les mêmes raisons qu'il y a six ans. Les deux entreprises ne parviennent pas à se mettre d'accord sur certains points importants et ce sera donc au tribunal de satisfaire l'un comme l'autre.

La 5G ne fait pas seulement polémique chez les particuliers

Une bataille juridique qui dure depuis des années... En 2015, Apple et Ericsson sont parvenus à un accord de licence autour de certains brevets 2G/3G/4G mais se sont également poursuivis en justice mutuellement sur ce même sujet. Nous voilà six ans plus tard, en 2021, les choses n'ont pas réellement avancées et la fin du contrat qui doit être renouvelé pour la 5G n'arrange pas la situation.

Comme le rapporte Bloomberg Law, Apple a déposé vendredi dernier une plainte auprès d'un tribunal fédéral du Texas. Du côté d'Apple, on accuse Ericsson de "violer ses obligations de licence de brevets essentiels aux normes de l'industrie sur des tarifs équitables et de faire des demandes déraisonnables". Autrement dit, Ericsson est accusé de demander une somme d'argent totalement démesurée en rapport avec ce qu'il propose, même si ces documents semblent essentiels dans l'industrie.



Ce n'est qu'une réponse juridique car le premier à s'être lancé devant le tribunal fédéral du Texas c'est bien Ericsson qui juge Apple de "mauvaise foi" en voulant négocier les tarifs fortement à la baisse. Les deux géants ont tout intérêt à trouver un accord pour le bien de tout le monde mais cela semble définitivement plus compliqué que prévu.



À l'époque, pour la négociation des brevets 2G/3G/4G, il avait fallu de nombreux litiges avant que la situation ne se calme. Rebelote donc cette fois-ci avec les brevets 5G même s'il vaudrait mieux que cela ne dure pas aussi longtemps. Une fois de plus, ce sera à la justice de trancher et de rendre tout le monde heureux.