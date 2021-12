Apple vous recommande d'utiliser Apple Plans plutôt que les apps concurrentes

Beaucoup de personnes vous le diront, le fait qu'Apple se lance dans une application de cartographie a été l'une des meilleures décisions de l'entreprise. Malgré des débuts difficiles et douloureux avec de nombreuses moqueries, Apple Plans est aujourd'hui une app fiable pour vos déplacements en voiture ou pour des recherches manuelles.

Apple vous recommande d'utiliser Apple Plans

Google Maps, Maps.me, Bing Maps, Waze, OpenStreetMap, Navmii, Qwant Maps... Les concurrents à l'application Apple Plans, ce n'est pas ce qui manque. Chacun a ses propres avantages, mais celui qui domine le secteur et qui reste le leader, c'est sans aucun doute : Google Maps !

Si nous sommes très nombreux à l'utiliser régulièrement, Apple vous recommande d'abandonner cette app pour passer à Apple Plans, c'est en tout cas le conseil de David Dorn et Meg Frost, les responsables des produits et de la conception d'Apple.



Dans une interview inédite accordée à CNN, les deux responsables ont expliqué que les progrès d'Apple Plans ont été abondants ces dernières années et qu'aujourd'hui l'application est capable de répondre aux exigences de la majorité des utilisateurs !

Dorn et Frost ont mis en avant les différentes avancées comme la meilleure confidentialité, les améliorations des détails des routes, des bâtiments, des villes et des espaces verts ou encore le déploiement de Look Around (concurrent de Google Street View) à travers le monde.



À noter qu'il est vrai que l'équipe Apple Plans a fait un travail fantastique pour Look Around, car la fonctionnalité s'est concentrée pendant une longue période qu'aux États-Unis. Aujourd'hui, on la retrouve dans 7 villes au Japon, 2 villes au Royaume-Uni, 10 villes au Canada...

Apple Plans, avant et après

Meg Frost a expliqué à quel point les itinéraires étaient plus faciles à distinguer depuis iOS 15 :

En un coup d'œil, les conducteurs peuvent comprendre une intersection complexe plus rapidement que jamais. Ce détail aide à cette décision en une fraction de seconde dont ils vont prendre le tour. Nous voulons donc qu'il soit à la fois plus sûr et visuellement satisfaisant de naviguer. Apple a également ajouté un globe 3D et des repères 3D à Apple Maps sous iOS 15.

Frost a poursuivi en expliquant que les développeurs de l'équipe Apple Plans ont réalisé un travail extraordinaire sur les détails apportés aux points de repère en 3D ainsi qu'aux bâtiments. Pour faire simple, l'application de cartographie d'Apple n'a jamais été aussi précise et confortable pour comprendre une information pendant un itinéraire en voiture.



Selon les deux responsables, les trois raisons principales d'utiliser Apple Plans en 2021 par rapport à la concurrence, c'est :

La confidentialité

L'intégration exceptionnelle dans l'écosystème Apple

L'investissement continu d'Apple dans l'application

D'autres améliorations et fonctionnalités arriveront dans les prochains mois et années. Une équipe dédiée à Apple Plans travaille en permanence pour rendre l'application encore plus performante.



