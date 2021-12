CES 2022 : les grandes entreprises annulent leur présence à cause d'Omicron

Le Consumer Technology Association a voulu reprendre le format initial pour son édition 2022 mais il semblerait que le variant Omicron lui cause des soucis. Ces derniers jours, de nombreux journalistes et marques ont annoncés qu'ils ne viendraient pas sur place à cause de la reprise du virus. Un coup dur pour les organisateurs, d'autant plus que le nombre d'annulations grimpe de jour en jour.

Le CES 2022 peut-il encore être annulé ?

Si en 2021 le CES s'était déroulé exclusivement en ligne, les dirigeants avaient pris l'initiative de procéder à un retour à la normale pour l'édition 2022 qui doit s'effectuer du 5 au 8 janvier prochain, donc dans quelques jours.



Ce salon qui se tient à Las Vegas est normalement une immense fête durant laquelle nous apercevons une tonne de produits technologiques en plus de découvrir des objets futuristes et/ou révolutionnaires, bref de quoi saliver si cet univers vous passionne.



Le souci, c'est que pour que la fête soit au rendez-vous, encore faut-il que les acteurs soient présents sur place. Si plusieurs marques seront de la partie, il y en a d'autres qui préfèrent simplement annuler leur venue et malheureusement, la liste s'allonge et commence à être inquiétante.

Après Amazon, Meta (Facebook), Intel, Twitter ou encore T-Mobile, c'est au tour de Google, Lenovo et bien d'autres d'annoncer qu'ils ne seront pas présents au salon. De plus, les médis spécialisés dans le domaine comme The Verge, TechCrunch, CNET... n'enverront pas de journalistes pour couvrir l'évènement.



Si le CES 2022 est pour le moment maintenu, des discussions devraient une fois de plus avoir lieu dans les jours qui viennent pour savoir si c'est raisonnable ou non. Comme expliqué en introduction, la raison évoquée par toutes ces marques est bien évidemment la reprise de la pandémie avec le variant Omicron annoncé bien plus contagieux que ses prédécesseurs.



Soulignons tout de même que ce variant est certes plus contagieux mais également moins létal (dangereux) que son prédécesseur le variant Delta d'après plusieurs études récentes au UK, au Danemark et même en France. Étant donné que les organisateurs avaient prévu que seules les personnes vaccinées et disposant d'un test négatif puissent s'y rendre, difficile de comprendre ce qu'il faut faire de plus pour revivre "normalement". Le CES a d'ailleurs prévu des tests de dépistage rapides et gratuits sur place. Tester les visiteurs parait être la solution la plus logique...