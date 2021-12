Le Touch ID à venir dans la Siri Remote de l'Apple TV ?

Aujourd'hui, la reconnaissance biométrique est devenue un basique, on la retrouve sur nos smartphones, nos tablettes et même sur les claviers de nos ordinateurs comme c'est le cas chez Apple. Alors, pourquoi ne pas aller encore plus loin et introduire ce procédé de vérification d'identité sur une télécommande pour Apple TV ? Un brevet vient de prouver qu'Apple y a réfléchi et travaille en ce moment sur cette idée.

Le Touch ID sur la Siri Remote

La reconnaissance biométrique a toujours été considérée comme étant largement plus fiable qu'un simple code à plusieurs chiffres qui peut être trouvé par un tiers après plusieurs essais.

Déjà introduit sur un grand nombre de produits Apple, le Touch ID pourrait bientôt débarquer sur la petite télécommande de l'Apple TV. En effet, un brevet mentionne cette probable nouveauté qui pourrait prochainement voir le jour et offrir une meilleure sécurité et expérience pour l'utilisateur.



Quelle utilité d'intégrer le Touch ID sur une télécommande ?

Commençons par la sécurité lors des transactions sur votre compte Apple. Sur l'Apple TV, il est possible de télécharger des applications payantes sur l'App Store ou encore d'acheter/louer des contenus sur l'iTunes Store. Avec le Touch ID, Apple pourrait vous faciliter la vie en vous demandant de poser votre empreinte sur le capteur dédié plutôt que de saisir le mot de passe de votre Apple ID depuis la Siri Remote ou votre iPhone.



Rien que sur cet aspect, c'est un gain de temps de plusieurs dizaines de secondes et c'est tout de même un confort supplémentaire pour l'utilisateur pressé de lancer le film qu'il vient de trouver sur l'iTunes Store.

L'autre atout du Touch ID sur la Siri Remote, c'est l'expérience utilisateur. Comme vous avez pu le remarquer, Apple propose depuis plus d'un an des profils sur tvOS, cela permet de séparer l'activité en fonction des personnes qui profitent quotidiennement du boitier connecté d'Apple.

Avec le Touch ID, il deviendrait possible de sécuriser son profil et d'exiger la vérification biométrique pour pouvoir accéder à l'écran d'accueil. Cela offrira une protection aux données personnelles (comme les photos ou sur les apps tierces) si un membre de la famille se trompe de profil.



Ce brevet est apparu pour la première fois en 2017 sous le numéro d'enregistrement 20170256110, il est aujourd'hui déposé une seconde fois sous le numéro 11210884. Le schéma dans le brevet est exactement le même, mais les explications et les détails apportés sont nettement plus précis.

Cela prouve qu'entre 2017 et 2021, Apple n'a pas abandonné le projet d'introduire le Touch ID sur sa Siri Remote, les informations supplémentaires montrent également que le travail est bientôt terminé et prêt pour le niveau supérieur.



