La Siri Remote de l'Apple TV reçoit une mise à jour

Peu de monde le sait, mais la Siri Remote que vous utilisez au quotidien pour contrôler votre Apple TV HD ou 4K possède sa propre version logicielle. S'il est rare qu'Apple publie une mise à jour pour sa petite télécommande, le géant californien vient de le faire ! Découvrez comment ce nouveau firmware s'installe.

La Siri Remote reçoit une mise à jour

Cette nuit, Apple a annoncé une nouvelle version du logiciel de la télécommande Siri pour l'Apple TV, passant de 9M6772 à 10M1113. En mai 2021, Apple a lancé une Siri Remote au design complètement revu, celle-ci est désormais grise avec les boutons noirs et possède des boutons physiques au lieu d'un pavé entièrement tactile pour se déplacer. Le nouveau firmware de l'Apple TV, qui remplace la version 0x0061, affichera le numéro de version 0x0070.

Il n'y a pas eu d'annonce officielle sur les changements apportés à la télécommande Siri d'Apple TV, mais il est probable qu'elle comprenne quelques petites corrections de bogues et des améliorations de vitesse. Apple est connu pour ne pas fournir de détails sur ce qui a été mis à jour dans le micrologiciel de ses appareils, s'il y a des nouveautés, vous les sentirez progressivement au contact de la Siri Remote.

Comment mettre à jour la Siri Remote ?

En réalité, il n'y a pas de mise à jour manuelle. La Siri Remote se met à jour de la même façon que des AirPods, c'est-à-dire automatiquement dès la prochaine connexion avec l'Apple TV.

Apple privilégie cette manière de faire pour les petits accessoires qui n'ont pas d'écrans.

