Un prototype de batterie MagSafe blanc façon AirPods

Il y a 49 min

Accessoires Apple

Alban Martin

Réagir



Des images d'un prototype de la récente batterie externe MagSafe d'Apple ont été mises en ligne aujourd'hui, révélant un aperçu de l'accessoire pour iPhone à l'époque où il était en développement interne. Plusieurs éléments diffèrent du modèle finalement commercialisé.

Merci à ArchiveInternal

Les images, qui proviennent du compte Twitter @ArchiveInternal, montrent une version prototype de la Batterie Externe MagSafe d'Apple légèrement différente de la version finale vendue depuis l'iPhone 12. Le prototype présente une coque en plastique blanc brillant, des informations d'identification imprimées sur le côté, un matériau de surface arrière différent sans anneau d'alignement MagSafe en relief, et une LED à l'arrière indiquant la charge.

Malgré l'absence de bague d'alignement MagSafe en relief, le prototype présente toujours un léger contour circulaire qui indique la présence de la technologie MagSafe. Il est possible que le prototype soit simplement dépourvu de la couche caoutchouteuse supplémentaire présente sur la batterie MagSafe finale.



L'emplacement de l'indicateur de charge LED à l'arrière est curieux car il serait masqué par l'iPhone auquel il est attaché, ce qui peut avoir conduit à la décision de le déplacer à droite du port Lightning sur le fond.



Apple est connue pour avoir placé des indicateurs de charge LED à des endroits particuliers dans le passé, comme sur les AirPods de première génération, qui comportaient un indicateur LED à l'intérieur de l'étui de charge, où il ne pouvait pas être vu lorsque l'étui était fermé. Apple a changé cela avec la deuxième itération de l'appareil, en déplaçant la LED sur l'extérieur de l'étui de chargement des AirPods.



La rumeur selon laquelle Apple allait lancer une batterie externe magnétique a couru pendant un certain temps avant de lancer finalement l'accessoire MagSafe en juillet 2021. Le travail de la société sur l'accessoire est devenu apparent à la mi-février 2021 après le lancement de la deuxième bêta d'iOS 14.5, avec une mention d'un mystérieux "pack batterie" dans le code.



Si l'accueil a été mitigé, certains accessoiristes ont proposé leur version moins chère et tout aussi efficace comme Anker à 45€.