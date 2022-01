Le slogan "neutre en carbone" d'Apple est un casse-tête pour ses fournisseurs

L'objectif d'Apple d'être 100% neutre en carbone d'ici 2030 est noble et louable mais n'en reste pas moins très complexe. Si la marque elle-même devrait réussir sans problèmes, c'est en revanche plus complexe du côté des fournisseurs qui sont eux aussi concernés par la directive.

Plus facile à dire qu'à faire

Plus les années passent et plus nous prenons en considération l'environnement et tout ce qui l'entoure. Dans un monde où tout est un peu plus industrialisé, électronique... année après année, il y a de moins en moins d'espace verts et de pensées pour la nature dans son intégralité.



Si tout le monde doit réagir et faire "un petit geste pour la planète" comme on aime le dire, les grandes sociétés milliardaires à travers le monde ont le devoir de faire des bonnes actions qui vont dans ce sens.



C'est justement ce qu'a décidé de faire Apple en s'engageant à être 100% neutre en carbone d'ici 2030 sur tous ses produits mis en vente. Une belle initiative qui n'est pas la seule car sa chaîne logistique devra également être dans ce cas de figure.



Si à première vue le projet semble grandiose, c'est en réalité un casse-tête pour ses fournisseurs. Apple a les milliards et surtout un plan global bien défini pour respecter cette initiative mais en revanche, c'est bien plus compliqué du côté de ses partenaires.

Le géant américain met la pression sur TSMC qui à son tour met la pression sur les entrepôts sous ses ordres... Pour rappel, TSMC est le fournisseur officiel d'Apple pour les puces Apple Silicon que l'on retrouve dans l'iPhone, l'iPad, le Mac, l'Apple Watch...



Comme expliqué plus haut, TSMC aurait du mal à respecter le cahier des charges mis en place au sujet des normes environnementales que ce soit dans les attitudes, la manière de travailler ou encore les composants utilisés. Pire encore, TSMC ferait à son tour pression sur sa chaîne d'approvisionnement qui à son tour se retrouverait en difficulté.



La pression est telle que les fournisseurs de TSMC pourraient se voir refuser certaines commandes s'ils ne respectent pas les conditions décidées tout en haut. Avec sa volonté et sa puissance financière, Apple devrait réussir à atteindre cet objectif prévu dans huit ans mais au vu des informations que nous avons actuellement, il risque d'y avoir quelques complications entre temps.



