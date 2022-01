Bons plans iOS : 9th Dawn III, PDF Max Pro, Neverwinter Nights

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 3 promos avec notamment 9th Dawn III, PDF Max Pro, Neverwinter Nights. L'occasion d'économiser 34€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Puzzle Pelago (Jeu, Simulation / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.0, 260 Mo, iOS 11.0, Christopher Mielack) passe de 2,99 € à gratuit. De nombreuses étapes sont nécessaires pour transformer un arbre tombé en une chaise confortable. Mais il y a peu de place sur ces îles, où placer tous les bâtiments ? C'est sans parler des routes pour les relier : ces habitants têtus ne supportent pas les croisements, car ils n'arrêtent pas de tomber les uns sur les autres !



Amusez-vous dans ce nouveau jeu stupéfiant qui reprend des concepts de jeux de simulation économiques pour les transformer en casse-têtes, tout cela dans une atmosphère relaxante de bord de mer.



Les + : Les graphismes Télécharger le jeu gratuit Puzzle Pelago





9th Dawn II (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.76, 75 Mo, iOS 8.1, Valorware LTD) passe de 1,99 € à gratuit. Aventurez-vous à travers d'épaisses forêts, des ruines antiques, des cavernes profondes et des villes assiégées dans 9th Dawn II. Participez à des batailles et collectez des tonnes d'objets, de butin, d'armes et d'armures sur une variété de monstres.



Affrontez des énigmes soigneusement conçues avec des plates-formes mobiles mortelles au-dessus de grandes profondeurs. Apprenez et lancez de puissants sorts pour vaincre vos ennemis. Votre objectif ultime est d'explorer et de parcourir Caspartia pour décider du sort de l'humanité.



Les + : Pour les fans de Zelda Télécharger le jeu gratuit 9th Dawn II





Applications gratuites iOS :

Safety Photo+Video (App, iPhone / iPad, v7.5.9, 54 Mo, iOS 12.0, Sixbytes PLT) passe de 3,99 € à gratuit. Que diriez-vous de posséder un coffre-fort au sein de votre téléphone afin de garder vos photos ou vidéos cachés à l'abri de tous les regards ? C'est ce que propose l'application Safety...



Choisissez un mot de passe et protégez vos différentes données !



Les + : Possibilité de protéger avec le Touch ID Télécharger l'app gratuite Safety Photo+Video





PDF Max Pro (App, iPhone / iPad, v7.4.0, 61 Mo, iOS 11.0, Mobeera) passe de 4,99 € à gratuit. PDF Max 5 Pro est une appli vous permettant d'annoter des PDF, les remplir, ou encore de les synchroniser sur le cloud, tout cela au sein d'une très belle interface.



Les + : Un utilitaire très complet à ne pas rater ! Télécharger l'app gratuite PDF Max Pro





lets led (App, iPhone / iPad, v1.1.1, 10 Mo, iOS 10.0, zihao zhang) passe de 0,99 € à gratuit. Let's Led peut être pratique, mais il peut aussi être très amusant grâce au support des symboles. La vitesse de défilement, la police, la couleur du texte et la taille du texte peuvent toutes être ajustées de diverses manières.



Choisissez parmi plus de 100 symboles à afficher, ou affichez simplement l'heure et utilisez Let's Led comme une horloge de chevet.



Les + : Parfait pour faire passer des messages Télécharger l'app gratuite lets led





Yoga-Tracker (App, iPhone / iPad, v3.1, 30 Mo, iOS 10.2, Olga Blinova) passe de 1,99 € à gratuit. Yoga-Tracker vous aidera à faire le yoga de votre bonne habitude, une partie de votre vie. C'est une motivation supplémentaire d'étaler le tapis et faire le yoga aujourd'hui et chaque jour)



Dans les Réglages de l'application, sélectionnez le Yoga de l'activité que vous souhaitez suivre. Il est possible d'ajouter des notifications à l'heure spécifiée . L'application vous rappellera de remplir une liste de vérification quotidienne.



Les + : Une aide quotidienne Télécharger l'app gratuite Yoga-Tracker





Promotions iOS :

Dungeon and Puzzles (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.2, 76 Mo, iOS 10.3, Ming-Shiuan Yu) passe de 2,99 € à 1,99 €. Dungeon and Puzzles est un jeu qui met au défi la perception spatiale en 2D et le raisonnement logique des joueurs. Le joueur peut utiliser une épée pour attaquer les monstres, ou un arc et une flèche pour détruire les ennemis à distance. Il peut repousser les obstacles avec un bouclier et tirer les monstres avec une paire de gants spéciaux.



Le donjon compte 150 pièces fabriquées à la main. Les joueurs devront se familiariser avec le jeu pour résoudre les énigmes et vider les salles.



Pour résoudre les énigmes avec moins de mouvements et atteindre des objectifs avancés, les joueurs devront essayer différentes tactiques et combinaisons de mouvements pour trouver une solution optimisée pour la pièce. Parfois, le joueur devra mettre de côté l'ancienne solution... Télécharger Dungeon and Puzzles à 1,99 €





Neverwinter Nights (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.3, 2,7 Go, iOS 9.0, Overhaul Games) passe de 10,99 € à 1,99 €. Neverwinter Nights est un RPG classique de type Donjons & Dragons sorti en 2002 sur PC et amélioré pour la plateforme d'Apple. Ainsi, prévoyez plus de 100 heures de jeu avec la campagne originale, ainsi que les DLC gratuites. Jouez en solo ou faites équipe avec des amis pour une grande aventure à travers les Royaumes Oubliés.



En plus de la campagne classique Neverwinter Nights, la version iOS comprend six aventures DLC gratuites : Shadows of Undrentide, Hordes of the Underdark, Kingmaker, ShadowGuard, Witch’s Wake et le pack aventure.

Télécharger Neverwinter Nights à 1,99 €