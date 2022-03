Bons plans iOS : Neverwinter Nights, klocki, Text Editor

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Neverwinter Nights, klocki, Text Editor. L'occasion d'économiser 27€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Quell Memento+ (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.10, 104 Mo, iOS 8.0, Fallen Tree Games Ltd) passe de 1,99 € à gratuit. Un jeu de puzzle qui vous demandera de faire preuve de logique.



Mis en place dans une vieille maison abandonnée, le joueur restaure l'ordre des mémoires des derniers occupants, et embarquez-vous alors dans une aventure de découverte personnelle et de réflexion. Utilisez la logique et pensez bien pour résoudre les 150 puzzles ingénieux. Convient pour toute la famille, cette expérience est apaisante grâce à la bande-son réalisée par Steven Cravis.



Les + : Des mécanismes bien trouvés

Les + : Des mécanismes bien trouvés

Relaxant





Dock your Boat 3D (Jeu, Simulation / Éducation, iPhone / iPad, v2.82, 168 Mo, iOS 11.0, sfinx-it GmbH) passe de 0,99 € à gratuit. Les développeurs de Dock your Boat 3D sont eux-mêmes des skippers passionnés et apportent leur expérience de la voile dans le jeu.



Le concept de base de Dock your Boat 3D est le même que celui de la première version 2D : Le simulateur de bateau et de port pour l'amarrage et le désamarrage au moteur aide le skipper à améliorer ses compétences en matière de manœuvres sécurisées de yachts dans différents environnements. Il permet également de manipuler les lignes, les défenses et l'ancre. La force du vent peut être réglée individuellement en fonction du degré de difficulté souhaité.



Les + : À défaut d'avoir un yacht dans la vraie vie !





klocki (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.01, 94 Mo, iOS 8.0, Maciej Targoni) passe de 0,99 € à gratuit. Klocki est un jeu relaxant qui intègre beaucoup d’éléments différents à gérer. Le but du jeu est de relier les différents types de lignes ensemble afin de réaliser un circuit électrique.



La musique et les sons relaxants ont été créés par Wojciech Wasiak, l'auteur de Hook qu'on a déjà bien aimé.



Les + : Graphismes colorés

Bande son

Les + : Graphismes colorés

Bande son

Casses-têtes





Applications gratuites iOS :

WorkOther (App, iPhone, v1.1.7, 42 Mo, iOS 12.1, XiaoDong Lin) passe de 0,99 € à gratuit. Avez-vous déjà pris la peine de rechercher des entraînements appropriés sur votre montre? Si oui, pourquoi ne pas en créer vous-même? WorkOther vous aide à le faire, vous pouvez créer des entraînements personnalisés dessus et les utiliser sur Apple Watch, ce qui fait de votre Watch le suivi d'entraînement complet.



Une autre caractéristique à mentionner est l'indication de la fréquence cardiaque de combustion des graisses, elle garantit que l'intensité de votre exercice est suffisante pour brûler les graisses, afin d'améliorer l'efficacité de la perte de poids.



Les + : Des entraînements qui vous ressemblent





Text Editor (App, iPhone / iPad, v1.8, 3 Mo, iOS 13.0, Supagarn Pattananuchart) passe de 2,99 € à gratuit. Vous recherchez des applications d'édition puissantes pour rédiger vos fichiers et apporter des corrections à tout moment ? Installez Text Editor sur votre appareil iOS et éditez vos textes à tout moment, n'importe où et facilement.



Nous vous avons apporté une application d'édition de texte fantastique et facile qui vous permettra d'écrire et d'enregistrer votre histoire, d'ébaucher des écrits, de rechercher des mots ou des lettres et de remplacer plusieurs mots à la fois. Vous n'avez pas besoin de plusieurs éditeurs de fichiers pour effectuer différents travaux ; cet éditeur de texte vous fournira tout.



Les + : Très puissant et complet





Power Exif (App, iPhone / iPad, v2.1, 11 Mo, iOS 11.0, 7color) passe de 2,99 € à gratuit. Power Exif est un outil puissant de metadata pour vos photos. Vous pouvez facilement afficher, éditer et supprimer des métadonnées, y compris la localisation GPS.



Très utile pour les photographes professionnels pour gérer les données Exif de leurs photos.



Les + : Facile d'utilisation

Les + : Facile d'utilisation

L'édition et la suppression des données GPS





Promotions iOS :

Kathy Rain: Directors Cut (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.5223, 809 Mo, iOS 13.0, Raw Fury) passe de 4,99 € à 2,99 €. Kathy Rain se déroule dans les années 90. Il raconte l'histoire d'une jeune journaliste particulièrement déterminée qui doit affronter son passé troublé tandis qu'elle enquête sur la mort étrange de son grand-père.



« Conwell Springs. Je n'aurais jamais cru y revenir un jour... »



Armée de sa moto, d'un paquet de cigarettes et d'un bloc-notes, Kathy se jette à corps perdu dans un mystère qui ébranlera ses certitudes et l'obligera à remettre beaucoup de choses en question.



« Je me sens vraiment... étrange. Serais-je en train de rêver ? »



« Je me sens vraiment... étrange. Serais-je en train de rêver ? »

Alors qu'elle suit la piste d'indices laissée par son grand-père, de nombreuses questions commencent à émerger. Qu'est-ce que Joseph Rain pouvait bien chercher, cette fameuse nuit il y a tant d'années ?





Kathy Rain (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.8, 516 Mo, iOS 9.0, Raw Fury) passe de 2,99 € à 1,99 €. Kathy Rain raconte l'histoire d'une étudiante déterminée avec un penchant pour le travail de détective et une Harley, qui retourne dans sa ville natale qu'elle a quittée étant enfant. Nous sommes dans les années 90, et Kathy commence son enquête sur un mystère local et sur l'héritage que lui a laissé son grand-père décédé récemment.



Plus elle suit les indices qu'il lui a laissés, plus elle se pose des questions... Que cherchait vraiment Joseph Rain ce soir-là, il y a des années ? Que lui est-il arrivé pour qu'il ne soit soudainement plus que l'ombre de lui-même, coincé dans un fauteuil roulant ? Quel secret a été enterré avec une jeune artiste suicidaire, et pourquoi tant de gens à Conwell Springs perdent-ils l'esprit ? La vérité est sombre et sinistre...



Voilà un beau jeu d'aventure en point & click savoureux avec des puzzles bien pensés et une trame scénaristique solide.



Les + : Une belle durée de vie

Les + : Une belle durée de vie

Traduit en français





Neverwinter Nights (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.4, 2,8 Go, iOS 9.0, Overhaul Games) passe de 10,99 € à 1,99 €. Neverwinter Nights est un RPG classique de type Donjons & Dragons sorti en 2002 sur PC et amélioré pour la plateforme d'Apple. Ainsi, prévoyez plus de 100 heures de jeu avec la campagne originale, ainsi que les DLC gratuites. Jouez en solo ou faites équipe avec des amis pour une grande aventure à travers les Royaumes Oubliés.



En plus de la campagne classique Neverwinter Nights, la version iOS comprend six aventures DLC gratuites : Shadows of Undrentide, Hordes of the Underdark, Kingmaker, ShadowGuard, Witch’s Wake et le pack aventure.

Télécharger Neverwinter Nights à 1,99 €