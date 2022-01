Bon plan : un support pour Apple Watch à moins de 10€ sur Amazon !

Il y a 3 heures

Julien Russo

6



Depuis que l'Apple Watch est sortie, les accessoiristes se font plaisir en inventant une multitude de supports pour poser votre montre connectée pendant que vous la rechargez. Dans la catégorie du meilleur rapport qualité/prix, Orzly propose un petit support sympathique pour les Apple Watch qui ont le Mode Table de Nuit activé.

Un support à seulement 9,99€

Avec l'Apple Watch, il y a deux types d'utilisateurs : celui qui dort avec sa montre au poignet pour le suivi du sommeil ou pour être réveillé par des vibrations au lieu d'une sonnerie.

Et il y a celui qui choisit de profiter de la nuit pour recharger son Apple Watch afin de la remettre le lendemain avec une batterie à 100% de sa forme.



Pour cette seconde catégorie d'utilisateurs, la marque Orzly propose un petit support compatible avec le mode Table de Nuit. Si vous ne connaissez pas, il s'agit d'un mode de watchOS qui vous affiche l'heure et la date (avec l'indication des notifications) quand votre Apple Watch se recharge. L'avantage, c'est que vous avez juste à bouger votre Apple Watch pendant la nuit pour que l'écran s'allume et vous communique l'heure qu'il est.

Avec ce support disponible en plusieurs couleurs, vous pouvez y installer n'importe quelle Apple Watch, il prend en charge toutes les tailles qui existent de la gamme : du 38 mm au 44 mm.

Ce qui est fantastique, c'est que la découpe est extrêmement précise pour que votre Apple Watch soit bien placé sur le support, mais aussi pour faire passer le fil du chargeur à l'arrière.

Voici ce que ça donne quand on retourne le support...

Ce support multi-compatibilité avec l'Apple Watch est conçu en matériau TPU durable avec une base antidérapante, vous pourrez dormir l'esprit tranquille sans avoir peur que votre montre connectée fasse une chute pendant la nuit.



Commercialisé au tarif de 9,99€ pour la version noire, vous retrouvez également ce même support en couleur bleu clair, rose, rouge et vert. Pour les autres couleurs, il faudra compter un prix entre 14,89€ et 14,92€. À prendre en compte tout de même que cet accessoire recueille 4,5/5 sur plus de 15 000 notes laissées par les clients Amazon.

Si vous êtes abonné Amazon Prime, vous pouvez profiter de la livraison gratuite en 1 jour ouvré.