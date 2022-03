Bon plan : offrez un support de charge Elago à votre Apple Watch (-15%)

L’Apple Watch 7 intègre une nouvelle architecture de charge qui lui permet de faire le plein jusqu'à 33 % plus rapidement que la Series 6, avec une charge de 0 à 80 % en seulement 45...

Ce support peut s'installer sur une table de chevet ou sur un bureau, il vous permettra de profiter du mode Table de Nuit , une fonctionnalité de watchOS qui offre un aperçu de l'heure, du niveau de charge et de la date quand votre Apple Watch se recharge. Pour avoir cet affichage, il suffit juste de toucher la montre ! L'Elago Support W2 est proposé en plusieurs couleurs , vous retrouvez le :

L'accessoiriste Elago a décidé de jouer la carte de la générosité en bradant le prix de son support pour Apple Watch sur Amazon, vendu à un tarif défiant déjà toute concurrence (8,99€), la marque a choisi de réduire temporairement le prix à 7,64€ avec la livraison offerte si vous êtes abonné Amazon Prime ! L'Elago W2, c'est un support de charge dédié pour l'Apple Watch de la première génération jusqu'à la Series 7. Vous retrouvez une base en silicone anti-rayures pour éviter les rayures quand vous posez et prenez votre Apple Watch du support, le W2 a également été conçu pour que votre montre connectée ne bouge pas et reste bien stable pendant tout le cycle de charge.

Les produits Apple méritent le meilleur même quand vous ne les portez pas sur vous. La marque Elago propose en ce moment une réduction sur son support W2 conçu pour toutes les générations d'Apple Watch. Découvrez ce formidable produit qui vous permettra de recharger votre Apple Watch et de profiter du mode Table de Nuit de watchOS.

