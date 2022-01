Les nouvelles applications : Forfeit, Center Stage, Wakefully

Voici 3 nouvelles applications tout juste sorties pour nos iPhone et iPad dont Brain3k, Moderation, DayPic.



La sélection de la semaine vient d'être effectuée par notre équipe, afin de vous proposer les meilleures sorties apps de l'App Store. Bonne découverte et dites-nous quelle nouvelle app vous avez pris !

Forfeit (App, iPhone, v1.48, 18 Mo, iOS 13.4, Edward Raven) Forfeit est simple : Dites ce que vous allez faire, quand vous allez le faire et combien vous perdrez si vous ne le faites pas. Par exemple, si je dis que j'enverrai une photo de l'intérieur d'une salle de sport avant 6 heures du matin demain ou que je renoncerai à 5 $, et que je n'envoie pas cette photo à temps, 5 $ seront versés à une association caritative (GiveDirectly) en mon nom. Si j'envoie une photo et qu'elle se trouve dans une salle de sport (nous vérifions manuellement chaque photo !), vous gardez votre argent.



Voici quelques exemples :

- Je fais 30 km sur mon peloton avant 8 heures du matin, ou je renonce à 10 $.

- Je soumettrai une photo de moi éveillé et en bas de chez moi avant 9 heures, ou je perdrai 10 $.

- Je soumettrai un time-lapse de moi en train de méditer sans interruption pendant 30 minutes avant 10 heures, ou je perdrai 30 dollars. Télécharger l'app gratuite Forfeit





Center Stage: Sports Cards (App, iPhone, v1.1, 67 Mo, iOS 14.3) Nous vous présentons Collection, une nouvelle maison pour votre collection de cartes.



Center Stage est un moteur de recherche visuel pour les cartes à collectionner. Fini les recherches textuelles et la recherche manuelle des données du marché. Trouvez les informations sur les prix dont vous avez besoin en quelques secondes.



La prochaine fois que vous vous rendrez dans un salon ou une boutique de cartes, utilisez Center Stage pour identifier instantanément la carte que vous voulez.



Vous cherchez à faire des échanges ? Utilisez Center Stage pour trouver rapidement des comparaisons sur le marché et négocier un échange.



Vous cherchez des joyaux cachés dans la corbeille des bonnes affaires ? Utilisez Center Stage pour trier efficacement les cartes et acheter les joyaux cachés en toute confiance. Télécharger l'app gratuite Center Stage: Sports Cards