Bons plans iOS : To the Moon, ONE METEO, Gunpowder

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment To the Moon, ONE METEO, Gunpowder. L'occasion d'économiser 28,5€ !



Jeux gratuits iOS :

No Wifi Games: Unblock Puzzles (Jeu, Éducation / Casse-tête, iPhone / iPad, v2.3, 62 Mo, iOS 11.2, Hijinx LLC) passe de 1,99 € à gratuit. Les fans d'Unblock Me, de Rush Hour et de Get Out seront très familiers avec ce jeu de puzzle en blocs 6x6, et tomberont amoureux du thème et de la bande-son 8-bit.



Pas besoin de wifi. Pas de publicité. Performances étonnantes de la batterie. Aucun suivi. 10 000 casse-tête 6x6 gratuits à débloquer.



Les + : Simple, mais efficace Télécharger le jeu gratuit No Wifi Games: Unblock Puzzles





Hex (Jeu, Stratégie / Jeux de société, iPhone / iPad, v1.5, 20 Mo, iOS 10.3, Grzegorz Surma) passe de 0,99 € à gratuit. Hex vous oblige à connecter les côtés bleus du plateau en créant une chaîne ininterrompue avant votre adversaire. À tour de rôle, l'adversaire IA remplit la grille d'hexagones. Vous pouvez occuper n’importe quel hexagone de votre choix; vos mouvements n'ont pas à être adjacents les uns aux autres.



Si vous échouez encore et encore, activez la visualisation des chemins les plus courts.



Les + : Travaillez votre stratégie Télécharger le jeu gratuit Hex





Gunpowder (Jeu, Action / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.5.3, 799 Mo, iOS 8.0, Rogue Rocket Games) passe de 0,99 € à gratuit. Gunpowder est un jeu de puzzle explosif et addictif. Avec une réalisation aux petits oignons, Rogue Rocket Games nous propose un jeu qui s'est déjà fait remarquer avec un contenu important, des heures de jeu, de la réflexion et du plaisir !



Incarnez Incendio et, armé de vos méninges et d'un baril de poudre, partez arracher l'or de la ville des mains du maléfique Boss Grimshaw. Ceci est le prétexte à 150 niveaux de puzzles dans un Far West chaotique qui n'attendent que vous et votre traînée de poudre.



Les + : Des situations variées à résoudre

Une ambiance géniale Télécharger le jeu gratuit Gunpowder





Applications gratuites iOS :

Remote Drive (App, iPhone / iPad, v2021.3, 54 Mo, iOS 14.1, Evgeny Cherpak) passe de 3,99 € à gratuit. Une application permettant de consulter et gérer tous vos fichiers stockés sur un Mac.



On note que l'on peut lire tous les documents dedans donc les vidéos mais aussi sécuriser ses fichiers par mot de passe.



Les + : Mode clé USB (Serveur WebDAV pour monter votre iPhone / iPad en tant que lecteur sur votre ordinateur)

Interface simple Télécharger l'app gratuite Remote Drive





PXL (App, iPhone / iPad, v5.0.0, 15 Mo, iOS 15.0, Norikazu Muramoto) passe de 2,99 € à gratuit. Avec PXL, vos photos renaîtront via l'art merveilleux qu'est celui des mosaïques ! Sélectionnez votre photo, ou prenez en une, et l'application s'occupe du reste !



Les + : Parfait pour faire des cartes d'anniversaire, mariage etc Télécharger l'app gratuite PXL





Blur photo (App, iPhone, v2.0, 19 Mo, iOS 12.0, Alexander Sukhanov) passe de 0,99 € à gratuit. Blur Background utilise l'apprentissage automatique pour conserver la netteté du premier plan de votre photo tout en floutant l'arrière-plan. Prenez une photo en utilisant l'appareil photo avant ou arrière.



Vous pouvez ensuite choisir parmi cinq styles de flou et régler l'intensité à l'aide d'un curseur. Les photos floutées peuvent être enregistrées dans le rouleau de l'appareil photo ou partagées directement avec d'autres applications.



Les + : Les résultats sont impressionnants Télécharger l'app gratuite Blur photo





ONE METEO (App, iPhone / iPad, v1.0.0, 54 Mo, iOS 12.0, Dmitry Alaev) passe de 5,99 € à gratuit. Préparez-vous et planifier intelligemment avec les prévisions mondiales hyper-précises, alertes pluie et la neige, la qualité de l'air, des cartes météo, et la vitesse du vent.



Les prévisions ONE METEO sont uniques dans les données de base utilisées par les industries, de l'aviation aux joueurs sur la demande, qui ne peuvent pas se permettre de faire un mauvais appel en fonction de la météo.



ONE METEO se base sur les données du monde connecté pour être hyper-précis et pertinente.



Les + : Si vous voulez une météo plus poussée

Le widget Télécharger l'app gratuite ONE METEO





Promotions iOS :

Home Behind (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.4.0, 371 Mo, iOS 8.0, Coconut Island Games Limited) passe de 3,99 € à 1,99 €. Dans Home Behind, vous jouez le rôle de réfugié expulsé de votre patrie par un groupe de rebelles. Votre maison et la paix que vous avez appréciée ont été détruites, et votre famille a disparu. Pouvez-vous survivre à la lutte, à la famine et à la maladie pour arriver en sécurité en Europe ?

Si vous avez aimé This war of mine, voilà une alternative (en anglais) de grande qualité.

Tous les événements et les expériences que vous rencontrez sont générés au hasard, donc aucun jeu n'est exactement le même !



Les + : De la gestion fine

Bien réalisé Télécharger Home Behind à 1,99 €





To the Moon (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v3.7, 1,3 Go, iOS 9.0, X.D. Network Inc.) passe de 4,99 € à 1,99 €. Il y a des jeux poignants, qui marquent et qu'on aimerait vivre et revivre... To The Moon en fait parti, sans conteste. Ce dernier vous emmène au travers de deux docteurs, dans la mémoire d'un homme mourant.



Au travers des souvenirs que vous vivrez comme un film, votre but est de réaliser le dernier souhait de l'homme. Un RPG d'aventure comme on en trouve peu.



Les + : Poignant, on parie que vous lâcherez une larme ?

Le scénario Télécharger To the Moon à 1,99 €





ProCamera (App, iPhone, v15.2, 108 Mo, iOS 14.1, Cocologics) passe de 14,99 € à 12,99 €. Une app de prise de cliché pour avoir un contrôle total sur les paramètres comme la sensibilité, la vitesse d'obturation, etc mais aussi et surtout des outils puissants comme vividHDR (en option), des filtres par centaines et des rendus temps réel efficaces.



Si vous deviez remplacer l'appareil photo de base d'Apple pour cause de manque de liberté, voilà ProCamera avec son interface très intuitive pour les débutants comme pour les experts du DSLR.



Les + : Très complet

De nombreux retours positifs Télécharger ProCamera à 12,99 €